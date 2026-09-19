Зеленський показав роботу дронів-перехоплювачів для збиття реактивних “шахедів”
Київ • УНН
СБУ створила та успішно застосувала новий дрон-перехоплювач. Зеленський показав його бойову роботу для протидії реактивним «шахедам».
Президент України Володимир Зеленський показав бойову роботу дронів-перехоплювачів для збиття реактивних "шахедів", передає УНН.
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Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "шахедам". Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За його словами, йдеться про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів".