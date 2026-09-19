Зеленский показал работу дронов-перехватчиков для сбивания реактивных «шахедов»
Киев • УНН
СБУ создала и успешно применила новый дрон-перехватчик. Зеленский показал его боевую работу для противодействия реактивным «шахедам».
Президент Украины Владимир Зеленский показал боевую работу дронов-перехватчиков для сбивания реактивных "шахедов", передает УНН.
Детали
Доклад руководителя СБУ Александра Поклада. Есть хороший результат работы военной контрразведки Службы безопасности по противодействию реактивным "шахедам". Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик. Шаг за шагом движемся, чтобы дать Украине больше защиты
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По его словам, речь идет еще об одном положительном результате испытаний перехватчиков против реактивных "шахедов".