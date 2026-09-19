Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене

Более 115 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома или лагеря из-за резкого обострения боевых действий и наступления хуситов в Йемене. По меньшей мере 112 тысяч стали внутренне перемещёнными лицами, а ещё около 3 тысяч бежали по морю в Джибути, сообщает Reuters со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), пишет УНН.

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Массовое перемещение населения началось после возобновления масштабных боевых действий между поддерживаемыми Ираном хуситами и силами, связанными с правительством Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия.

На прошлой неделе хуситы захватили портовый город Мокха и продвинулись вдоль южной части побережья Красного моря. Из-за наступления тысячи людей начали бежать в районы, контролируемые правительственными силами.

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Reuters поговорил с семьями, которые были вынуждены покидать свои дома практически без вещей. Некоторые люди бежали босиком, оставляя скот, одежду, одеяла и запасы еды.

Мы бежали босиком. Мы даже не знали, где наши дети. У нас с собой ничего не было: ни одеял, ни матрасов, ни еды, ни воды — ничего — рассказала мать семерых детей Равья Хассан.

Её семья уже была вынуждена покинуть родную деревню 8 лет назад из-за войны и жила в лагере для перемещённых лиц. Теперь из-за новых боевых действий семье пришлось бежать во второй раз.

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По данным МОМ, в течение последних 2 недель по меньшей мере 112 тысяч человек стали внутренне перемещёнными лицами. Ещё почти 3 тысячи человек добрались до Джибути через Аденский залив на переполненных лодках.

Боевые действия в Йемене вновь переросли в масштабное противостояние на нескольких направлениях. Хуситы применяют беспилотники и баллистические ракеты, тогда как Саудовская Аравия наносит авиаудары по территориям, контролируемым группировкой.

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