Хуситы захватили новые стратегические территории в Красном море и усилили контроль над нефтяным маршрутом

Йеменские хуситы захватили стратегические острова Большой и Малый Ханиш в южной части Красного моря, продолжив стремительное расширение контролируемой ими территории. Новые позиции позволяют поддерживаемой Ираном группировке усилить влияние на один из ключевых мировых маршрутов судоходства, сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Представители хуситов заявили о захвате 2 островов на фоне попыток поддерживаемых Саудовской Аравией йеменских правительственных сил остановить их наступление вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

Новые территориальные завоевания стали продолжением наступления хуситов, которые ранее захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря и еще один остров вблизи Баб-эль-Мандеба.

Давление на ключевой нефтяной маршрут усиливается

Значение наступления хуситов возросло после фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, через который в мирное время проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа. Саудовская Аравия начала активнее использовать маршрут через Красное море и Баб-эль-Мандеб для экспорта нефти.

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Ситуацию осложняют повреждения саудовского нефтепровода "Восток—Запад", по которому нефть транспортируют от Персидского залива к портам Красного моря. По словам 2 региональных чиновников, ремонт после атаки 10 сентября может продлиться от 3 до 5 недель, хотя трубопровод в этот период может частично работать.

Дальнейшее продвижение хуситов вокруг Баб-эль-Мандеба создает дополнительные риски для саудовского экспорта и мировых цен на нефть. Одновременно оно потенциально усиливает позиции Ирана в противостоянии с США, поскольку поддерживаемая Тегераном группировка получает все больше возможностей влиять на судоходство в Красном море.

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