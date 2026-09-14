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Хуситы захватили новые стратегические территории в Красном море и усилили контроль над нефтяным маршрутом

Киев • УНН

 • 10710 просмотра

Хуситы заявили о захвате островов Большой и Малый Ханиш в Красном море. Наступление усиливает риски для саудовского экспорта и цен на нефть.

Хуситы захватили новые стратегические территории в Красном море и усилили контроль над нефтяным маршрутом

Йеменские хуситы захватили стратегические острова Большой и Малый Ханиш в южной части Красного моря, продолжив стремительное расширение контролируемой ими территории. Новые позиции позволяют поддерживаемой Ираном группировке усилить влияние на один из ключевых мировых маршрутов судоходства, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Представители хуситов заявили о захвате 2 островов на фоне попыток поддерживаемых Саудовской Аравией йеменских правительственных сил остановить их наступление вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

Новые территориальные завоевания стали продолжением наступления хуситов, которые ранее захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря и еще один остров вблизи Баб-эль-Мандеба.

Давление на ключевой нефтяной маршрут усиливается

Значение наступления хуситов возросло после фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, через который в мирное время проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа. Саудовская Аравия начала активнее использовать маршрут через Красное море и Баб-эль-Мандеб для экспорта нефти.

Хуситы взяли под контроль стратегический пролив и разрушили план Трампа в отношении Ирана — Reuters12.09.26, 16:50 • 10973 просмотра

Ситуацию осложняют повреждения саудовского нефтепровода "Восток—Запад", по которому нефть транспортируют от Персидского залива к портам Красного моря. По словам 2 региональных чиновников, ремонт после атаки 10 сентября может продлиться от 3 до 5 недель, хотя трубопровод в этот период может частично работать.

Дальнейшее продвижение хуситов вокруг Баб-эль-Мандеба создает дополнительные риски для саудовского экспорта и мировых цен на нефть. Одновременно оно потенциально усиливает позиции Ирана в противостоянии с США, поскольку поддерживаемая Тегераном группировка получает все больше возможностей влиять на судоходство в Красном море.

Хуситы просили США не атаковать их на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — Трамп12.09.26, 15:57 • 7282 просмотра

Степан Гафтко

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