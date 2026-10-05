Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад

Американская актриса Кэтлин Тёрнер впервые отреагировала на признание Майкла Дугласа об их романе, вспыхнувшем во время съёмок фильма «Роман с камнем» в 1984 году. Актриса удивилась ажиотажу вокруг истории, которую они десятилетиями не подтверждали, сообщает E! News, пишет УНН.

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Боже мой, какой шум поднялся из-за того, что произошло 40 лет назад! Я люблю Майкла и с нетерпением жду возможности насладиться книгой – заявила 72-летняя Тёрнер

О своих отношениях Дуглас рассказал в мемуарах «Одна адская поездка», которые должны выйти 6 октября. По его словам, это был не мимолётный роман, а серьёзные чувства, возникшие из-за тесной работы над фильмом.

Роман прекратился после приезда жены Дугласа

В тот момент Дуглас жил отдельно от жены Диандры Люкер, но они всё ещё оставались официально женаты. По словам актёра, Люкер заподозрила роман и приехала на съёмочную площадку в Мексике вместе с их сыном.

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Дуглас утверждает, что его жена поговорила с Тёрнер и дала понять, что их брак ещё не завершён. После этого Тёрнер решила не вмешиваться, и их роман прекратился.

Впоследствии Дуглас и Тёрнер снова работали вместе над продолжением «Романа с камнем» – фильмом «Жемчужина Нила». По словам актёра, именно тогда им удалось окончательно оставить прошлые чувства позади и восстановить дружеские профессиональные отношения.

Майкл Дуглас после 40 лет отрицаний признался в тайном романе с Кэтлин Тёрнер