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Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

Джек Осборн и его 14-летняя дочь Перл тайно играли жутких персонажей в лабиринте в честь Оззи. Гости принимали их за статуи.

Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру

Сын покойного Оззи Осборна Джек вместе со своей 14-летней дочерью Перл необычно почтили память легенды Black Sabbath. Они переоделись в жутких персонажей и под видом актеров пугали посетителей тематического лабиринта «Оззи Осборн: Принц тьмы» на Universal Halloween Horror Nights, сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Джек рассказал, что пообещал дочери принять участие в этом аттракционе еще тогда, когда стало известно о создании лабиринта в честь его отца.

Для перевоплощения Джеку и Перл сделали жуткий грим и облачили их в костюмы кровавых существ, похожих на гибриды людей и летучих мышей. Посетители не знали, кто на самом деле скрывается под масками.

Посетители принимали их за декорации

Отец и дочь замирали среди декораций, а когда гости приближались — внезапно выпрыгивали перед ними.

Мы просто стояли совершенно неподвижно. Они думали, что мы статуи!

— рассказал Джек после розыгрыша.

Мать Джека и вдова музыканта Шэрон Осборн ранее заявляла, что Оззи понравилась бы идея такого аттракциона. По ее словам, рокер обожал фильмы ужасов и Хэллоуин и шутил, что в их доме «каждый день — Хэллоуин».

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Степан Гафтко

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