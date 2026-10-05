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Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру

Київ • УНН

 • 3334 перегляди

Джек Осборн і його 14-річна донька Перл таємно грали моторошних персонажів у лабіринті на честь Оззі. Гості приймали їх за статуї.

Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру

Син покійного Оззі Осборна Джек разом зі своєю 14-річною донькою Перл незвично вшанували пам'ять легенди Black Sabbath. Вони переодягнулися у моторошних персонажів і під виглядом акторів лякали відвідувачів тематичного лабіринту "Оззі Осборн: Принц темряви" на Universal Halloween Horror Nights, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Джек розповів, що пообіцяв доньці взяти участь у цьому атракціоні ще тоді, коли стало відомо про створення лабіринту на честь його батька.

Для перевтілення Джеку та Перл зробили моторошний грим і вдягнули їх у костюми кривавих істот, схожих на гібриди людей і кажанів. Відвідувачі не знали, хто насправді ховається під масками.

Відвідувачі приймали їх за декорації

Батько з донькою завмирали серед декорацій, а коли гості наближалися – раптово вискакували перед ними.

Ми просто стояли так нерухомо. Вони думали, що ми статуї!

– розповів Джек після розіграшу.

Мати Джека та вдова музиканта Шерон Осборн раніше заявляла, що Оззі сподобалася б ідея такого атракціону. За її словами, рокер обожнював фільми жахів і Хелловін та жартував, що в їхньому домі "кожен день – Хелловін".

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