Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру

Син покійного Оззі Осборна Джек разом зі своєю 14-річною донькою Перл незвично вшанували пам'ять легенди Black Sabbath. Вони переодягнулися у моторошних персонажів і під виглядом акторів лякали відвідувачів тематичного лабіринту "Оззі Осборн: Принц темряви" на Universal Halloween Horror Nights, повідомляє E! News, пише УНН.

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Джек розповів, що пообіцяв доньці взяти участь у цьому атракціоні ще тоді, коли стало відомо про створення лабіринту на честь його батька.

Для перевтілення Джеку та Перл зробили моторошний грим і вдягнули їх у костюми кривавих істот, схожих на гібриди людей і кажанів. Відвідувачі не знали, хто насправді ховається під масками.

Відвідувачі приймали їх за декорації

Батько з донькою завмирали серед декорацій, а коли гості наближалися – раптово вискакували перед ними.

Ми просто стояли так нерухомо. Вони думали, що ми статуї! – розповів Джек після розіграшу.

Мати Джека та вдова музиканта Шерон Осборн раніше заявляла, що Оззі сподобалася б ідея такого атракціону. За її словами, рокер обожнював фільми жахів і Хелловін та жартував, що в їхньому домі "кожен день – Хелловін".

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