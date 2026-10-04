Ведуча Елісон Хаммонд раптово втекла з прямого ефіру та опинилася в лікарні через сильну панічну атаку

Британська телеведуча Елісон Хаммонд раптово залишила прямий ефір програми "This Morning", після чого потрапила до лікарні через побоювання щодо проблем із серцем. Обстеження не виявило патологій, а сама ведуча розповіла, що пережила сильну панічну атаку, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 2 жовтня. 51-річна Хаммонд вела програму разом із Дермотом О'Лірі, коли несподівано залишила студію. Її колега пояснив глядачам, що ведуча погано почувається

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Після цього Хаммонд госпіталізували. Лікарі перевірили її серце, легені та зробили аналізи крові, однак серйозних проблем не виявили.

"Мені здавалося, що це дуже реально"

Наступного дня телеведуча повідомила, що вже повернулася додому.

Зі мною все гаразд. Все чисто, а це означає, що в мене сталася сильна панічна атака в прямому ефірі. Мені здавалося, що це дуже реально – розповіла Хаммонд.

За словами ведучої, раніше вона практично не стикалася з панічними атаками, тому тепер хоче більше дізнатися про цей стан. Після пережитого Хаммонд планує відпочити та згодом повернутися до роботи.

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