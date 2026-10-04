17-річна донька Бена Аффлека потролила його через невдалі стосунки, актор розповів про реакцію дітей

Американський актор Бен Аффлек розповів, як його 17-річна донька відреагувала після того, як він публічно поділився її жартом про його невдалі стосунки. Виявилося, дівчина була не надто задоволена тим, що батько фактично розкрив її особу, повідомляє E! News, пише УНН.

Раніше Аффлек розповів кумедну історію: коли він вирішив дати доньці пораду щодо романтичних стосунків, вона відповіла йому: "О, ніби ти експерт зі стосунків?"

Актор поділився цією історією публічно і назвав вік дитини. Після цього донька одразу зрозуміла, що залишитися анонімною їй не вдалося.

Сьогодні вони мене запитували: "Чому ти сказав, що це я?" Я відповів: "Ні, я цього не казав