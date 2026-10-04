17-річна донька Бена Аффлека потролила його через невдалі стосунки, актор розповів про реакцію дітей
Київ • УНН
Бен Аффлек розповів, як 17-річна донька дорікнула йому за розкриття її особи. Актор визнав, що дівчина мала рацію.
Американський актор Бен Аффлек розповів, як його 17-річна донька відреагувала після того, як він публічно поділився її жартом про його невдалі стосунки. Виявилося, дівчина була не надто задоволена тим, що батько фактично розкрив її особу, повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Раніше Аффлек розповів кумедну історію: коли він вирішив дати доньці пораду щодо романтичних стосунків, вона відповіла йому: "О, ніби ти експерт зі стосунків?"
Актор поділився цією історією публічно і назвав вік дитини. Після цього донька одразу зрозуміла, що залишитися анонімною їй не вдалося.
"Скільки у тебе дітей такого віку?"
Сьогодні вони мене запитували: "Чому ти сказав, що це я?" Я відповів: "Ні, я цього не казав
Однак донька швидко знайшла аргумент.
Ти сказав, скільки мені років. Скільки у тебе дітей такого віку?
Аффлек пояснив, що сприйняв початковий жарт доньки не як образу, а радше як комплімент її почуттю гумору.
Вони тебе принижують, але водночас це смішно, тому ти трохи пишаєшся. Так, вони мене принижують, але вони розумні
Аффлек має 3 дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер – 20-річну Вайолет, 17-річну Серафіну та 14-річного Семюеля. За словами актора, саме батьківство залишається для нього однією з найважливіших частин життя.
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