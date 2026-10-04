"Люди приходили прощатися": Філ Коллінз розповів про свою боротьбу з алкоголізмом та емоційну реакцію своєї дочки
Київ • УНН
Філ Коллінз згадав боротьбу з алкогольною залежністю та сімейні побоювання за його життя. Після госпіталізації він повністю відмовився від алкоголю.
Британський музикант Філ Коллінз розповів про емоційну реакцію своєї доньки, зірки серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз, на його важку боротьбу з алкогольною залежністю. Акторка зізналася батькові, що свого часу не вірила, що він доживе до знайомства з онукою, повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
75-річний музикант розповів, що минулого Різдва його діти зібралися разом у Лондоні. Під час сімейної зустрічі вони згадували період, коли стан Коллінза був настільки важким, що родина готувалася до його смерті.
Особливо емоційно відреагувала 37-річна Лілі, яка у 2025 році стала мамою доньки Тове.
"Вона просто розплакалася"
Було неймовірно чути їхні історії про те, як вони боялися, що більше мене не побачать. А Лілі просто розплакалася, тому що тепер у неї є дитина
За словами музиканта, донька сказала йому: "Я ніколи не думала, що моя дитина познайомиться зі своїм дідусем".
Це було дуже зворушливо
Наприкінці 2023 року Коллінз потрапив до лікарні у Швейцарії через серйозні проблеми зі здоров'ям після багаторічного зловживання алкоголем. Він провів там близько 7 місяців, а в певний момент його підключили до апарату штучної вентиляції легень.
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Раніше музикант розповідав, що його нирки та інші органи почали відмовляти, а дітей викликали до лікарні, оскільки лікарям і родині довелося вирішувати, чи продовжувати підтримувати його життя за допомогою апаратів.
Люди приходили попрощатися
Музикант каже, що йому дуже пощастило вижити. Після пережитого він повністю відмовився від алкоголю і, за його словами, відтоді більше не пив.
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