"Люди приходили прощатися": Філ Коллінз розповів про свою боротьбу з алкоголізмом та емоційну реакцію своєї дочки

Британський музикант Філ Коллінз розповів про емоційну реакцію своєї доньки, зірки серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз, на його важку боротьбу з алкогольною залежністю. Акторка зізналася батькові, що свого часу не вірила, що він доживе до знайомства з онукою, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

75-річний музикант розповів, що минулого Різдва його діти зібралися разом у Лондоні. Під час сімейної зустрічі вони згадували період, коли стан Коллінза був настільки важким, що родина готувалася до його смерті.

Особливо емоційно відреагувала 37-річна Лілі, яка у 2025 році стала мамою доньки Тове.

"Вона просто розплакалася"

Було неймовірно чути їхні історії про те, як вони боялися, що більше мене не побачать. А Лілі просто розплакалася, тому що тепер у неї є дитина – розповів Коллінз.

За словами музиканта, донька сказала йому: "Я ніколи не думала, що моя дитина познайомиться зі своїм дідусем".

Це було дуже зворушливо – зізнався артист.

Наприкінці 2023 року Коллінз потрапив до лікарні у Швейцарії через серйозні проблеми зі здоров'ям після багаторічного зловживання алкоголем. Він провів там близько 7 місяців, а в певний момент його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцією

Раніше музикант розповідав, що його нирки та інші органи почали відмовляти, а дітей викликали до лікарні, оскільки лікарям і родині довелося вирішувати, чи продовжувати підтримувати його життя за допомогою апаратів.

Люди приходили попрощатися – згадував Коллінз.

Музикант каже, що йому дуже пощастило вижити. Після пережитого він повністю відмовився від алкоголю і, за його словами, відтоді більше не пив.

17-річна донька Бена Аффлека потролила його через невдалі стосунки, актор розповів про реакцію дітей