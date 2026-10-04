"Люди приходили прощаться": Фил Коллинз рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и эмоциональной реакции своей дочери

Британский музыкант Фил Коллинз рассказал об эмоциональной реакции своей дочери, звезды сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз, на его тяжелую борьбу с алкогольной зависимостью. Актриса призналась отцу, что когда-то не верила, что он доживет до знакомства с внучкой, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

75-летний музыкант рассказал, что в прошлом Рождество его дети собрались вместе в Лондоне. Во время семейной встречи они вспоминали период, когда состояние Коллинза было настолько тяжелым, что семья готовилась к его смерти.

Особенно эмоционально отреагировала 37-летняя Лили, которая в 2025 году стала мамой дочери Тове.

"Она просто расплакалась"

Было невероятно слышать их истории о том, как они боялись, что больше меня не увидят. А Лили просто расплакалась, потому что теперь у нее есть ребенок – рассказал Коллинз.

По словам музыканта, дочь сказала ему: "Я никогда не думала, что мой ребенок познакомится со своим дедушкой".

Это было очень трогательно – признался артист.

В конце 2023 года Коллинз попал в больницу в Швейцарии из-за серьезных проблем со здоровьем после многолетнего злоупотребления алкоголем. Он провел там около 7 месяцев, а в какой-то момент его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Ранее музыкант рассказывал, что его почки и другие органы начали отказывать, а детей вызвали в больницу, поскольку врачам и семье пришлось решать, продолжать ли поддерживать его жизнь с помощью аппаратов.

Люди приходили попрощаться – вспоминал Коллинз.

Музыкант говорит, что ему очень повезло выжить. После пережитого он полностью отказался от алкоголя и, по его словам, с тех пор больше не пил.

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