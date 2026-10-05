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Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Тернер здивувалася розголосу навколо роману з Дугласом під час зйомок 1984 року. Актор розповів про ці почуття у майбутніх мемуарах.

Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому

Американська акторка Кетлін Тернер вперше відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній роман, який спалахнув під час зйомок фільму "Роман з каменем" у 1984 році. Акторка здивувалася ажіотажу навколо історії, яку вони десятиліттями не підтверджували, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Боже мій, який галас піднявся через щось 40-річної давності! Я люблю Майкла і з нетерпінням чекаю на можливість насолодитися книгою

– заявила 72-річна Тернер

Про їхні стосунки Дуглас розповів у мемуарах "Одна пекельна поїздка", які мають вийти 6 жовтня. За його словами, це був не швидкоплинний роман, а серйозні почуття, які виникли через тісну роботу над фільмом.

Роман припинився після приїзду дружини Дугласа

На той момент Дуглас жив окремо від дружини Діандри Лукер, але вони все ще залишалися офіційно одруженими. За словами актора, Лукер запідозрила роман і приїхала на знімальний майданчик у Мексиці разом із їхнім сином.

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Дуглас стверджує, що його дружина поговорила з Тернер і дала зрозуміти, що їхній шлюб ще не завершений. Після цього Тернер вирішила не втручатися, а їхній роман припинився.

Згодом Дуглас і Тернер знову працювали разом над продовженням "Роману з каменем" – фільмом "Перлина Нілу". За словами актора, саме тоді їм вдалося остаточно залишити минулі почуття позаду та відновити дружні професійні стосунки.

Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін Тернер03.10.26, 02:06 • 42804 перегляди

Степан Гафтко

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