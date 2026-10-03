Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін Тернер

Американський актор Майкл Дуглас підтвердив, що під час зйомок фільму "Роман з каменем" мав роман зі своєю партнеркою Кетлін Тернер, хоча вони десятиліттями це заперечували. Про це актор розповів у нових мемуарах "Одна пекельна поїздка", уривок з яких опублікував People, повідомляє E! News, пише УНН.

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Дуглас і Тернер разом знялися у фільмі 1984 року, а їхня екранна хімія роками породжувала чутки про стосунки поза знімальним майданчиком. Обоє визнавали сильну взаємну симпатію та флірт, але стверджували, що романтичних стосунків між ними не було.

Офіційна історія виглядала так: так, у нас була дивовижна хімія. Так, ми обоє жахливо фліртували, і так, ми обоє відчували спокусу, але між нами нічого не сталося – написав Дуглас.

Після цього актор додав: "Але це була брехня".

Роман припинився після приїзду дружини Дугласа

За словами актора, вони з Тернер "сильно закохалися одне в одного" та почали таємні стосунки. Дуглас розповів, що вони разом вечеряли, а вночі він приходив до готельного номера акторки, приховуючи роман від знімальної групи.

На той момент Дуглас був одружений з Діандрою Люкер, хоча подружжя переживало серйозні проблеми у стосунках. Роман завершився після того, як Люкер разом із їхнім сином Кемероном приїхала на знімальний майданчик у Мексиці та поговорила з Тернер.

Після того візиту ми з Кетлін розійшлися, і я повернувся до Діандри. Я зробив це заради Кемерона – зізнався Дуглас.

Згодом Дуглас і Тернер знову працювали разом над фільмом "Перлина Нілу" 1985 року. За словами актора, спільна робота допомогла їм остаточно владнати стосунки та залишити минуле позаду.

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