SKYLERR сказала "так" Євгену Проніну і показала фото із заручин

Українська співачка SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, оголосила про заручини з адвокатом і громадським діячем Євгеном Проніним. Момент освідчення пара опублікувала у соцмережах, передає УНН.

Деталі

На оприлюдненому відео видно, як Пронін під час спільної зйомки на природі стає на одне коліно та простягає співачці обручку. SKYLERR погодилася на пропозицію.

"ТАК і тільки ТАК! Приймаємо привітання", – написала артистка під публікацією.

Після освідчення співачка опублікувала кадри з обручкою та великим букетом червоних троянд.

Сам Пронін також коротко прокоментував заручини, написавши у своєму Telegram-каналі лише одне слово: "Одружуюся".

Наразі пара не повідомила про дату та місце майбутнього весілля.

Контекст

SKYLERR та Євген Пронін перебувають у стосунках орієнтовно з кінця 2024 року. Спочатку пара тривалий час не афішувала роман. Офіційно вони підтвердили стосунки наприкінці 2025 року, опублікувавши спільні фото. Раніше пара розповідала, що їхня перша особиста зустріч відбулася на Байковому кладовищі у Києві, історією якого цікавиться Пронін. Згодом вони почали частіше спілкуватися, а стосунки поступово стали романтичними.

У 2026 році SKYLERR та Пронін вже відкрито розповідали про спільне життя, знайомство родин та плани на майбутнє. Також вони зазначали, що позитивно ставляться до ідеї укладення шлюбного контракту.

Довідково

SKYLERR – українська співачка, справжнє ім’я – Валерія Кудрявець.

Євген Пронін – український адвокат і громадський діяч. Раніше він виконував обов’язки президента Федерації легкої атлетики України.