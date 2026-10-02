$44.830.1550.700.02
ukenru
16:29 • 316 перегляди
У Казахстані затримали українку за запитом рф - МЗС просить не екстрадувати жінку, а консули - дозволу відвідати її в СІЗО
15:52 • 3956 перегляди
У Києві визначили "режим роботи" мостів: де під час тривог рух перекривають, а де - ні
14:16 • 11938 перегляди
"Фінансового розриву немає" - у ЄС зробили нову заяву щодо фінансування України
12:27 • 17029 перегляди
рф планує гібридні операції на території ЄС і НАТО - у ГУР назвали ймовірні цілі і попередили партнерів
12:14 • 16979 перегляди
Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову
2 жовтня, 10:21 • 20447 перегляди
ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував
2 жовтня, 08:33 • 23894 перегляди
Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT
Ексклюзив
2 жовтня, 08:25 • 21149 перегляди
Регулярні відключення світла в Україні - чи буде цьогоріч блекаут
2 жовтня, 08:09 • 16683 перегляди
Україна внесла на розгляд закон щодо нацменшин, Угорщина схвалила: досягли більше, ніж уряд Орбана за 10 років
2 жовтня, 06:52 • 20736 перегляди
До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.2м/с
55%
759мм
Популярнi новини
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 35977 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 42450 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo2 жовтня, 08:29 • 30367 перегляди
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином2 жовтня, 10:25 • 23044 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 23776 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 12:36 • 14687 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 23890 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 42549 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 36073 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 61117 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Міст Патона (Київ)
Південний міст (Київ)
Міст Метро (Київ)
Реклама
УНН Lite
Zara потрапила у скандал через дитячий костюм на Гелловін, який нагадує робу в'язнів концтаборівPhoto15:10 • 4108 перегляди
У Каїрі зафарбували мурал із темношкірими Тутанхамоном і Нефертіті14:15 • 7318 перегляди
У рф скасували аншлагові концерти Каньє Веста через скарги на шоу та "прославляння Гітлера"13:15 • 10248 перегляди
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином2 жовтня, 10:25 • 23166 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo2 жовтня, 08:29 • 30489 перегляди
Актуальне
Bild
Мі-8
Dassault Rafale
ChatGPT
Соціальна мережа

У Києві визначили "режим роботи" мостів: де під час тривог рух перекривають, а де - ні

Київ • УНН

 • 3968 перегляди

Південний міст повністю закритий, на інших переправах діють часткові обмеження. Дарницький міст працює без обмежень.

У Києві визначили "режим роботи" мостів: де під час тривог рух перекривають, а де - ні
Фото: shutterstock.com

Столична влада розкрила "режим роботи" мостів у Києві - де під час повітряних тривог рух обмежується повністю, де - частково, а де - не обмежується, передає УНН

Деталі

Актуальна ситуація з рухом столичними мостами через Дніпро, за словами в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, наступна: 

  • Південний міст наразі повністю перекритий з обох боків для руху транспорту. Сьогодні очікують на експертні висновки профільних наукових інститутів на запит Мінінфраструктури щодо подальшої експлуатації мосту та відновлення руху метрополітену ним;
    • рух мостом Метро з лівого на правий берег частково обмежується під час повітряної тривоги;
      • мостом Патона рух дозволений, утім під час повітряної тривоги обмежується рух із правого на лівий берег;
        • Північний міст працює без обмежень, однак під час повітряної тривоги рух із правого на лівий берег також обмежується;
          • на Подільському мостовому переході під час повітряної тривоги обмежується рух із правого на лівий берег, водночас міст продовжує працювати в реверсному режимі;
            • Дарницький міст працює без обмежень.

              Додамо

              За словами Пантелеєва, міські служби спільно з військовими, правоохоронцями та іншими органами продовжують опрацьовувати оптимальні схеми руху та маршрути для жителів міста, комунальних та інших служб. Відбулося засідання Ради оборони Києва, за результатами якого місто направило напрацьовані пропозиції центральним органам влади.

              "Наразі місто вживає заходів для адаптації транспортного руху та пов’язаних із ним процесів життєдіяльності міста з огляду на наявні загрози. Ворог прицільно обстрілює столичні мости, що з’єднують лівий та правий береги. Ми враховуємо обсяги трафіку приватного автотранспорту та рух наземного громадського транспорту через мости", – повідомив він.

              росія ще раз вдарила по Південному мосту в Києві, є влучання - мер02.10.26, 17:58 • 7318 переглядiв

              Що кажуть у поліції?

              Згодом начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький підкоригував інформацію столичної влади про тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги:

              🔹Південним мостом — повністю перекривається рух транспорту з двох берегів;

              🔹Дарницьким мостом — рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег;

              🔹мостом Метро — рух транспорту перекривається з лівого на правий берег; 

              🔹Подільсько-Воскресенським мостом — рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег.

              Просимо з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки 

              - резюмував Білошицький.

              Нагадаємо

              Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час засідання Ради оборони міста заслухали військових, правоохоронців, ДСНС і комунальні служби. Вони надали пропозиції щодо забезпечення безпеки з урахуванням необхідності зберігати логістичне транспортне сполучення між лівим і правим берегами. Також обговорили роботу "зеленої" гілки метро. Київський метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги після отримання експертного висновку щодо стану споруди.

              Антоніна Туманова

              СуспільствоКиїв
              Міст Патона (Київ)
              Південний міст (Київ)
              Повітряна тривога
              Війна в Україні
              Міст Метро (Київ)
              Міністерство інфраструктури України
              Київська міська державна адміністрація
              Віталій Кличко
              Київ