У Києві визначили "режим роботи" мостів: де під час тривог рух перекривають, а де - ні

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Столична влада розкрила "режим роботи" мостів у Києві - де під час повітряних тривог рух обмежується повністю, де - частково, а де - не обмежується, передає УНН.

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Актуальна ситуація з рухом столичними мостами через Дніпро, за словами в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, наступна:

Південний міст наразі повністю перекритий з обох боків для руху транспорту. Сьогодні очікують на експертні висновки профільних наукових інститутів на запит Мінінфраструктури щодо подальшої експлуатації мосту та відновлення руху метрополітену ним;

рух мостом Метро з лівого на правий берег частково обмежується під час повітряної тривоги;

мостом Патона рух дозволений, утім під час повітряної тривоги обмежується рух із правого на лівий берег;

Північний міст працює без обмежень, однак під час повітряної тривоги рух із правого на лівий берег також обмежується;

на Подільському мостовому переході під час повітряної тривоги обмежується рух із правого на лівий берег, водночас міст продовжує працювати в реверсному режимі;

Дарницький міст працює без обмежень.

Додамо

За словами Пантелеєва, міські служби спільно з військовими, правоохоронцями та іншими органами продовжують опрацьовувати оптимальні схеми руху та маршрути для жителів міста, комунальних та інших служб. Відбулося засідання Ради оборони Києва, за результатами якого місто направило напрацьовані пропозиції центральним органам влади.

"Наразі місто вживає заходів для адаптації транспортного руху та пов’язаних із ним процесів життєдіяльності міста з огляду на наявні загрози. Ворог прицільно обстрілює столичні мости, що з’єднують лівий та правий береги. Ми враховуємо обсяги трафіку приватного автотранспорту та рух наземного громадського транспорту через мости", – повідомив він.

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Що кажуть у поліції?

Згодом начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький підкоригував інформацію столичної влади про тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги:

🔹Південним мостом — повністю перекривається рух транспорту з двох берегів;

🔹Дарницьким мостом — рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег;

🔹мостом Метро — рух транспорту перекривається з лівого на правий берег;

🔹Подільсько-Воскресенським мостом — рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег.

Просимо з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки - резюмував Білошицький.

Нагадаємо

Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час засідання Ради оборони міста заслухали військових, правоохоронців, ДСНС і комунальні служби. Вони надали пропозиції щодо забезпечення безпеки з урахуванням необхідності зберігати логістичне транспортне сполучення між лівим і правим берегами. Також обговорили роботу "зеленої" гілки метро. Київський метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час жовтого рівня повітряної тривоги після отримання експертного висновку щодо стану споруди.