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Financial Times
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Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT

Київ • УНН

 • 5244 перегляди

За даними української розвідки, путін у вересні наказав скасувати обмеження для повітряних кампаній. Після цього рф посилила удари по Києву.

Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT

глава кремля володимир путін дав вказівку своїм воєначальникам відмовитися від правил ведення війни, що призвело до різкого збільшення ударів рф по цивільних цілях на тлі значних спроб змінити перевагу у війні, згідно з розвідувальними даними, перехопленими Києвом. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив Financial Times, що українські розвідувальні служби отримали інформацію про те, що глава кремля "скасував обмеження, які регулювали попередні повітряні кампанії".

"Він сказав, що зараз немає правил", – сказав Зеленський, маючи на увазі розвідувальні дані, які включали перехоплені повідомлення кремлівських чиновників.

Зеленський сказав, що "путін віддав наказ у вересні, коли росія почала посилювати свої авіаудари по Києву, вражаючи школи, лікарні та дата-центри". Президент України сказав, що розбомблена школа показала, наскільки поширеними стали такі удари.

До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT02.10.26, 09:52 • 12833 перегляди

Юлія Шрамко

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Володимир Зеленський
Київ