Прем’єр Болгарії відкинув звинувачення у проросійській позиції

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев відкинув звинувачення, що він "проросійський", стверджуючи, що його так очорнюють лише тому, що його підхід до мирної угоди між Україною та Росією "не є мейнстрімним". Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.

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Видання зазначає, що з моменту приходу до влади цього літа Радев рішуче виступає за тіснішу дипломатичну взаємодію з москвою, щоб припинити її повномасштабне вторгнення в Україну.

Дуже сумно, що якщо ви відхиляєтеся від політичного мейнстріму, вас одразу ж називають проросійським - сказав глава болгарського уряду.



За його словами, йому байдуже на підтримку росії, але він цінує "реалістичний підхід і пошук шляху до миру якомога швидше, оскільки ця війна майже щодня виснажує наші соціальні та економічні системи".

"Нашим головним пріоритетом має бути спілкування та робота заради миру", - додав Радев.

Нагадаємо

Напередодні Румен Радев закликав ЄС посилити дипломатичний діалог із росією заради завершення війни та зниження ядерного ризику. Крім того, він розкритикував постачання зброї Україні.

Болгарія виходить із "коаліції охочих" на підтримку України, заявив прем'єр Радев