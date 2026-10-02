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Прем’єр Болгарії відкинув звинувачення у проросійській позиції

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Румен Радев заявив, що його називають проросійським через нестандартний підхід до миру. Він закликав посилити діалог із москвою.

Прем’єр Болгарії відкинув звинувачення у проросійській позиції

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев відкинув звинувачення, що він "проросійський", стверджуючи, що його так очорнюють лише тому, що його підхід до мирної угоди між Україною та Росією "не є мейнстрімним". Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що з моменту приходу до влади цього літа Радев рішуче виступає за тіснішу дипломатичну взаємодію з москвою, щоб припинити її повномасштабне вторгнення в Україну.

Дуже сумно, що якщо ви відхиляєтеся від політичного мейнстріму, вас одразу ж називають проросійським

- сказав глава болгарського уряду.

За його словами, йому байдуже на підтримку росії, але він цінує "реалістичний підхід і пошук шляху до миру якомога швидше, оскільки ця війна майже щодня виснажує наші соціальні та економічні системи".

"Нашим головним пріоритетом має бути спілкування та робота заради миру", - додав Радев.

Нагадаємо

Напередодні Румен Радев закликав ЄС посилити дипломатичний діалог із росією заради завершення війни та зниження ядерного ризику. Крім того, він розкритикував постачання зброї Україні.

Болгарія виходить із "коаліції охочих" на підтримку України, заявив прем'єр Радев14.07.26, 14:53 • 4767 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Європейський Союз
Болгарія
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