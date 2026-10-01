Ніколас Кейдж назвав кіновсесвіт Marvel "гламуризованим реслінгом"

Ніколас Кейдж. Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA

Ніколас Кейдж, серед останніх робіт якого — серіал Sony та Marvel "Людина-павук: Нуар" (Spider-Noir), розкритикував кіновсесвіт Marvel, назвавши його надмірно фінансованим і ганебним видовищем, передає УНН із посиланням на The Guardian.

"Кажу це з любов’ю, — зазначив Кейдж на фанатському конвенті в Техасі. — Коли я бачу, як ці актори — яким уже за 50, які є розумними й надзвичайно талановитими людьми — вдягають ці безглузді костюми й готуються до бійки (а зрештою, все й так зводиться до бійки), мені важко не думати про те, що кіновсесвіт Marvel перетворюється на щедро фінансований і "гламуризований" реслінг (WWE)".

Співпраця Кейджа з Marvel — компанією, якою протягом багатьох десятиліть керував автор коміксів Стен Лі, — охоплює не лише серіал "Людина-павук: Нуар" (який скасували після першого сезону), а й два фільми, де він виконав роль супергероя Примарного вершника (Ghost Rider).

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62-річний Кейдж розповів виданню Variety, що його зацікавленість у проєкті "Людина-павук: Нуар" мала насамперед естетичний характер. "Я хотів спробувати відтворити дух деяких моїх улюблених акторів старої школи, — сказав він, — адже прагнув втілити той стиль — Богарт, Кегні, Едвард Г. Робінсон — і будував свою гру так, щоб вона пасувала до чорно-білого формату".

Серед інших кінозірок і режисерів, які висловлювали скептицизм щодо фільмів Marvel, — Мартін Скорсезе (він порівняв їх із "парками розваг") і Френсіс Форд Коппола (який назвав діяльність компанії "мерзенною").

Дені Вільньов зауважив, що, на його думку, існує "забагато фільмів Marvel, які є не чим іншим, як результатом методу "вирізати й вставити" з інших стрічок", тоді як Кен Лоуч назвав супергеройське кіно "нудним" і "цинічним дійством, що не має нічого спільного з мистецтвом кіно".

Наступною великою роллю Кейджа стане головний образ у біографічному фільмі Девіда О. Расселла про імпресаріо Супербоулу Джона Меддена.