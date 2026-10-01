Бойова частина дрона, що впав на школу в Києві, не здетонувала - у будівлі перебували 104 дитини
Київ • УНН
Дрон влучив у школу Солом’янського району Києва, але його бойова частина не здетонувала. Усіх 104 дітей і 60 працівників евакуюють, постраждалих немає.
Бойова частина російського безпілотника, який впав на школу в Солом’янському районі Києва, не здетонувала. На момент атаки в навчальному закладі перебували 104 дитини та 60 працівників. Про це повідомив голова Солом'янської РДА Сергій Мовенко, пише УНН.
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У школі на момент влучання перебували 104 дитини та 60 людей персоналу. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Наразі проводиться евакуація.
На відео - секунда вибуху, яку зафіксували камери
Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання - діти перебували в укритті01.10.26, 09:40 • 11564 перегляди