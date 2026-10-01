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Техніка

Бойова частина дрона, що впав на школу в Києві, не здетонувала - у будівлі перебували 104 дитини

Київ • УНН

 • 1782 перегляди

Дрон влучив у школу Солом’янського району Києва, але його бойова частина не здетонувала. Усіх 104 дітей і 60 працівників евакуюють, постраждалих немає.

Бойова частина дрона, що впав на школу в Києві, не здетонувала - у будівлі перебували 104 дитини

Бойова частина російського безпілотника, який впав на школу в Солом’янському районі Києва, не здетонувала. На момент атаки в навчальному закладі перебували 104 дитини та 60 працівників. Про це повідомив голова Солом'янської РДА Сергій Мовенко, пише УНН.

Бойова частина БпЛА, який впав у школу у Києві, не здетонувала. Її виявили на другому поверсі навчального закладу

- повідомив Мовенко.

У школі на момент влучання перебували 104 дитини та 60 людей персоналу. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Наразі проводиться евакуація.

На відео - секунда вибуху, яку зафіксували камери

Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання - діти перебували в укритті01.10.26, 09:40 • 11564 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
Школа
Вибухи
Евакуація
Повітряна тривога
Війна в Україні
Солом'янський район
Київ