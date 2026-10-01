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Пасажир Flydubai розповів Нетаньягу, як урятував літак від ізраїльського 9/11

Київ • УНН

 • 2316 перегляди

Пасажир забіг до кабіни після нападу на пілота й допоміг вирівняти літак. ЗМІ припускають, що нападник планував теракт за сценарієм 11 вересня.

Пасажир Flydubai розповів Нетаньягу, як урятував літак від ізраїльського 9/11

Янів Охайон, який був серед пасажирів, які увірвалися до кабіни рейсу з Дубая до Тель-Авіва й зупинили чоловіка, що напав на пілота, розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу подробиці інциденту. Про це повідомляє The Telegraph, інформує УНН.

Деталі

За словами чоловіка, після того, як терорист напав на пілота, він вбіг до кабіни, при цьому літак різко знижувався, і він потягнув штурвал на себе.

Літак почав потроху вирівнюватися, і тоді пілот сказав, що бере керування на себе

- зазначив Янів.

На запитання, звідки він знав, що робити, пасажир пожартував, що дивиться передачі про розслідування авіакатастроф.

Видання додає, що терорист, імовірно, планував здійснити теракт, подібний до терактів 11 вересня 2001 року у США.

Нагадаємо

Пасажирський літак Flydubai, що виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію та сигнал про можливе викрадення під час польоту над Саудівською Аравією. Ізраїль підняв у повітря винищувачі.

Згодом з'явились повідомлення, що у пасажирському літаку, який летів із Дубая до Тель-Авіва й подавав сигнали про аварію і викрадення, побилися пілоти. Вони мали українське та російське походження.

Проте наразі відомо, що пілот, підозрюваний в інциденті з літаком Flydubai, що летів до аеропорту Бен-Гуріон, має оманське походження. Інший пілот – еміратське.

Пілот Flydubai, який завдав ножового поранення своєму колезі, мав намір розбити літак - Нетаньягу30.09.26, 19:00 • 10045 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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