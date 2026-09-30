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Літак Flydubai подав сигнал про можливе викрадення - Ізраїль підняв у повітря винищувачі

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

Літак Flydubai подав сигнали тривоги та можливого викрадення, після чого Ізраїль підняв винищувачі. Рейс сів у Табуку.

Літак Flydubai подав сигнал про можливе викрадення - Ізраїль підняв у повітря винищувачі

Пасажирський літак Flydubai, що виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію та сигнал про можливе викрадення під час польоту над Саудівською Аравією. Ізраїль підняв у повітря винищувачі. Про це повідомляє з посиланням на Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Літак спочатку надіслав код 7700. Це міжнародний сигнал про надзвичайну ситуацію. Про це свідчать дані відстеження польотів.

Невдовзі після цього рейс подав код 7500. Він означає викрадення або незаконне втручання.

За даними джерел у службах безпеки, до літака підняли винищувачі ВПС Ізраїлю. Інших подробиць інциденту наразі немає.

"Літак, який прямував з Абу-Дабі до Тель-Авіва, було перенаправлено до Саудівської Аравії. Є побоювання щодо можливого захоплення літака", - зазначив ізраїльський журналіст Амит Сегаль.

Повідомляється, що на борту перебувають близько 180 пасажирів.

Згодом стало відомо, що рейс авіакомпанії Flydubai з Дубая до Тель-Авіва, екіпаж якого подав сигнал про надзвичайну ситуацію, здійснив посадку в аеропорту Табук у Саудівській Аравії.

За інформацією ізраїльських джерел у сфері безпеки, причиною інциденту — через який було подано сигнал про "незаконне втручання" та загальний сигнал тривоги — ймовірно, став конфлікт між пілотами на борту.

Наразі додаткові подробиці відсутні.

У Держдепі США заявили, що представники Ізраїлю і Лівану зустрінуться у жовтні13.09.26, 21:36 • 5012 переглядiв

Ольга Розгон

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Евакуація
Ізраїль
Дубай
Абу-Дабі
Саудівська Аравія
Тель-Авів