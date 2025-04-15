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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4826 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30551 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161176 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139337 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142076 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136364 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136127 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196736 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Амстердамі біля площі Дам сталась різанина: є поранені, нападника затримано

В центрі Амстердама, біля площі Дам, стався напад з ножем. Є поранені, одного нападника затримали, на місці працюють правоохоронці та медики.

Новини Світу • 27 березня, 15:59 • 21016 перегляди

В Ізраїлі десятки тисяч людей вимагають повернення заручників з Гази

У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою негайного повернення 59 заручників, яких утримують у Газі. Протестувальники закликають до припинення вогню та звільнення бранців, а також критикують Нетаньягу.

Новини Світу • 23 березня, 12:24 • 61774 перегляди

Близькосхідний конфлікт: ХАМАС вперше випустив ракети по Ізраїлю після зриву перемир'я

Ісламістський рух ХАМАС відновив ракетні обстріли Ізраїлю, порушивши двомісячне перемир'я. Ізраїль заявив про перехоплення однієї ракети, ще дві впали на відкритій місцевості.

Новини Світу • 20 березня, 13:56 • 10005 перегляди

В Ізраїлі нападник з ножем убив людину та поранив ще чотирьох

На автостанції в Хайфі нападник з ножем убив 70-річного чоловіка та поранив чотирьох людей, серед яких 15-річний хлопець. Нападника ліквідували на місці події.

Новини Світу • 3 березня, 11:42 • 21578 перегляди

В Ізраїлі палестинець в’їхав у зупинку: 13 поранених, нападника застрелили

Біля міста Пардес-Хана водій навмисно в'їхав у натовп на автобусній зупинці, поранивши 13 людей. Нападник намагався втекти та атакувати поліцейських викруткою, після чого був застрелений.

Новини Світу • 27 лютого, 20:10 • 22965 перегляди

Ізраїль звинувачує палестинських бойовиків у вибухах у передмісті Тель-Авіва

У передмісті Тель-Авіва підірвали три автобуси, четверту бомбу знешкодили. Ізраїльські служби безпеки звинувачують палестинських бойовиків та посилюють заходи безпеки.

Новини Світу • 21 лютого, 07:33 • 23139 перегляди

Серія вибухів у передмісті Тель-Авіва: поліція розслідує можливий теракт

У місті Бат-Ям біля Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ще у двох виявили вибухові пристрої. Поліція розглядає версію спланованої атаки, інформація про постраждалих наразі відсутня.

Новини Світу • 20 лютого, 20:59 • 26210 перегляди

Ryanair готується до відновлення польотів в Україну: які умови

Ryanair планує відкрити 24 маршрути до Києва та Львова протягом 4-6 тижнів після припинення бойових дій. Гендиректор компанії сподівається на швидке завершення війни за сприяння Дональда Трампа.

Війна • 4 лютого, 13:18 • 106107 перегляди

Цього року можуть запрацювати декілька аеропортів - Садовий

Міський голова Львова заявив про можливість відновлення роботи кількох аеропортів в Україні цього року. За його словами, для цього є технічні можливості, потрібне лише політичне рішення.

Економіка • 25 січня, 09:58 • 40686 перегляди

Напад у Тель-Авіві: озброєний ножем тель-авівець був марокканцем з американською візою

29-річний громадянин Марокко з посвідкою на проживання в США поранив ножем щонайменше 4 осіб на вулиці Нахалат Біньямін. Нападника застрелила жінка-поліцейський, яка була не на службі.

Новини Світу • 22 січня, 07:44 • 30046 перегляди

Терор у Тель-Авіві: четверо людей отримали ножові поранення

Громадянин Марокко з дозволом на проживання в США поранив ножем чотирьох людей у Тель-Авіві. Нападника застрелили цивільні особи, постраждалі перебувають у легкому стані.

Новини Світу • 21 січня, 23:09 • 29267 перегляди

У Тель-Авіві кривава атака, є загиблий та поранені: подробиці з місця події

На вулиці Левонтіна в Тель-Авіві сталася стрілянина, в результаті якої є постраждалі. На місце прибули численні сили поліції та швидкої допомоги, один чоловік з ножовим пораненням госпіталізований.

Новини Світу • 18 січня, 16:09 • 44976 перегляди

Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Ізраїлю

Ryanair відновлює польоти до Тель-Авіва з кінця березня після призупинення через війну з ХАМАС. Авіакомпанія очікує відкриття Терміналу 1 в аеропорту Бен-Гуріон для відновлення повноцінної роботи.

Новини Світу • 12 січня, 11:18 • 32525 перегляди

Azerbaijan Airlines на тлі авіакатастрофи літака призупинила рейси до москви до кінця березня

Ізраїльська авіакомпанія El Al продовжила призупинення рейсів з Тель-Авіва до москви до кінця березня 2025 року. Рішення прийняте після всебічної оцінки ситуації та аварії літака Azerbaijan Airlines у Казахстані.

Новини Світу • 30 грудня, 09:21 • 20697 перегляди

Прем'єра Ізраїлю Нетаньягу прооперують: яка причина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має перенести операцію з видалення передміхурової залози. У політика діагностували доброякісне збільшення простати, що викликало інфекцію сечовивідних шляхів.

Політика • 28 грудня, 22:41 • 28555 перегляди

Глава ВООЗ потрапив під обстріл в аеропорту Ємену під час візиту

Тедрос Гебрейєсус та співробітники ООН опинилися під ізраїльським обстрілом в аеропорту Сани. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, поранено члена екіпажу та пошкоджено інфраструктуру аеропорту.

Новини Світу • 27 грудня, 08:24 • 16598 перегляди

Ізраїль завдав масштабних авіаударів по військових об'єктах хуситів у Ємені

Військова авіація Ізраїлю атакувала військові об'єкти хуситів у Ємені, включаючи аеропорт у Сані та порти на західному узбережжі. Удари були спрямовані на інфраструктуру, яка використовувалася для контрабанди іранської зброї.

Війна • 26 грудня, 23:20 • 23152 перегляди

Ізраїльська авіакомпанія відмінила рейси до москви через авіакатастрофу в Казахстані

Ізраїльська авіакомпанія El Al тимчасово припиняє польоти до москви через можливу причетність росії до падіння літака Azerbaijan Airlines. Рішення переглянуть після нової оцінки ситуації наступного тижня.

Політика • 26 грудня, 20:39 • 32891 перегляди

Ізраїль завдає авіаударів по Ємену: що відбувається в регіоні

Ізраїльські ВПС атакували аеропорт Сани та порт Ходейда в Ємені у відповідь на ракетний обстріл. Удари були спрямовані на інфраструктурні об'єкти, включаючи електростанції, після атаки хуситів на центральний Ізраїль.

Новини Світу • 26 грудня, 16:27 • 21945 перегляди

Ізраїль продовжить діяти проти хуситів у Ємені - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про продовження боротьби проти єменських хуситів після ракетного удару по Тель-Авіву. Нетаньяху закликав громадян до стійкості та порівняв хуситів із терористичними організаціями.

Новини Світу • 23 грудня, 00:34 • 22364 перегляди

Ракетний удар по Тель-Авіву: 14 людей отримали поранення

Балістична ракета хуситів влучила в район Яффо в Тель-Авіві, де розташовані військові об'єкти. Внаслідок атаки 14 осіб отримали поранення, всі постраждалі у стабільному стані.

Новини Світу • 21 грудня, 06:49 • 23890 перегляди

Прем'єр Ізраїлю дав свідчення у справі про корупцію: деталі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху виступив у суді в Тель-Авіві, назвавши звинувачення "океаном абсурду". Його звинувачують у трьох справах, пов'язаних із подарунками та впливом на медіа.

Новини Світу • 10 грудня, 20:00 • 25914 перегляди

У Німеччині затримали підозрюваного у шпигунстві на різдвяному ярмарку прихильника ІД

Поліція Аугсбурга затримала 37-річного шукача притулку з Іраку, який шпигував за різдвяним ярмарком. Чоловік мав зв'язки з ІД та публікував екстремістські матеріали в соцмережах.

Новини Світу • 6 грудня, 14:38 • 18326 перегляди

Переговори про припинення вогню між Хезболлою та Ізраїлем на стадії "значного прогресу": рішення схвалять сьогодні

Ізраїль готується затвердити угоду про припинення вогню з "Хезболлою". Ліван планує розмістити 5000 військових на кордоні з Ізраїлем в рамках мирної угоди.

Новини Світу • 26 листопада, 11:56 • 15480 перегляди

Близько 250 снарядів випущено Хезболлою по Ізраїлю

Хезболла здійснила масований обстріл території Ізраїлю, випустивши близько 250 ракет.

Новини Світу • 25 листопада, 07:40 • 13618 перегляди

5-6 авіаліній готові відновити польоти в Україні з січня, "Бориспіль" є початковою ідеєю - страховик

Кілька авіакомпаній готові відновити польоти з січня 2025 року. Для запуску польотів потрібне страхування та надійний захист повітряного простору, вартість страхування одного "Боїнга" становить 750 млн доларів.

Економіка • 7 листопада, 13:24 • 16546 перегляди

Масові протести в Ізраїлі щодо рішення про звільнення Галланта з посади міністра оборони: "піти з посади" також закликають і главу уряду

В Ізраїлі спалахнули масові протести після рішення Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Галланта. Протестувальники перекрили дороги в Тель-Авіві, близько 40 осіб заарештовано.

Новини Світу • 6 листопада, 17:16 • 24303 перегляди

Наїзд вантажівки у зупинку біля Тель-Авіва: вже 35 постраждалих

Вантажівка протаранила автобусну зупинку в районі Глілот біля Тель-Авіва, постраждало 35 осіб. Серед постраждалих багато людей похилого віку, поліція розглядає інцидент як теракт.

Новини Світу • 27 жовтня, 10:42 • 20275 перегляди

Біля Тель-Авіва вантажівка протаранила зупинку: є поранені

У районі Глілот поблизу Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, поранивши 16 людей. Поліція розглядає інцидент як можливий теракт, оскільки поруч розташовані важливі розвідувальні об'єкти.

Новини Світу • 27 жовтня, 09:05 • 18437 перегляди

Дрон з Лівану атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Приватна резиденція прем'єр-міністра Ізраїлю в Кесарії була атакована безпілотником з Лівану. Нетаньягу та його дружини не було вдома, ніхто не постраждав, два інші дрони були збиті ППО.

Новини Світу • 19 жовтня, 09:20 • 20010 перегляди