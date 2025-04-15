В центрі Амстердама, біля площі Дам, стався напад з ножем. Є поранені, одного нападника затримали, на місці працюють правоохоронці та медики.
У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою негайного повернення 59 заручників, яких утримують у Газі. Протестувальники закликають до припинення вогню та звільнення бранців, а також критикують Нетаньягу.
Ісламістський рух ХАМАС відновив ракетні обстріли Ізраїлю, порушивши двомісячне перемир'я. Ізраїль заявив про перехоплення однієї ракети, ще дві впали на відкритій місцевості.
На автостанції в Хайфі нападник з ножем убив 70-річного чоловіка та поранив чотирьох людей, серед яких 15-річний хлопець. Нападника ліквідували на місці події.
Біля міста Пардес-Хана водій навмисно в'їхав у натовп на автобусній зупинці, поранивши 13 людей. Нападник намагався втекти та атакувати поліцейських викруткою, після чого був застрелений.
У передмісті Тель-Авіва підірвали три автобуси, четверту бомбу знешкодили. Ізраїльські служби безпеки звинувачують палестинських бойовиків та посилюють заходи безпеки.
У місті Бат-Ям біля Тель-Авіва вибухнули три автобуси, ще у двох виявили вибухові пристрої. Поліція розглядає версію спланованої атаки, інформація про постраждалих наразі відсутня.
Ryanair планує відкрити 24 маршрути до Києва та Львова протягом 4-6 тижнів після припинення бойових дій. Гендиректор компанії сподівається на швидке завершення війни за сприяння Дональда Трампа.
Міський голова Львова заявив про можливість відновлення роботи кількох аеропортів в Україні цього року. За його словами, для цього є технічні можливості, потрібне лише політичне рішення.
29-річний громадянин Марокко з посвідкою на проживання в США поранив ножем щонайменше 4 осіб на вулиці Нахалат Біньямін. Нападника застрелила жінка-поліцейський, яка була не на службі.
Громадянин Марокко з дозволом на проживання в США поранив ножем чотирьох людей у Тель-Авіві. Нападника застрелили цивільні особи, постраждалі перебувають у легкому стані.
На вулиці Левонтіна в Тель-Авіві сталася стрілянина, в результаті якої є постраждалі. На місце прибули численні сили поліції та швидкої допомоги, один чоловік з ножовим пораненням госпіталізований.
Ryanair відновлює польоти до Тель-Авіва з кінця березня після призупинення через війну з ХАМАС. Авіакомпанія очікує відкриття Терміналу 1 в аеропорту Бен-Гуріон для відновлення повноцінної роботи.
Ізраїльська авіакомпанія El Al продовжила призупинення рейсів з Тель-Авіва до москви до кінця березня 2025 року. Рішення прийняте після всебічної оцінки ситуації та аварії літака Azerbaijan Airlines у Казахстані.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має перенести операцію з видалення передміхурової залози. У політика діагностували доброякісне збільшення простати, що викликало інфекцію сечовивідних шляхів.
Тедрос Гебрейєсус та співробітники ООН опинилися під ізраїльським обстрілом в аеропорту Сани. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, поранено члена екіпажу та пошкоджено інфраструктуру аеропорту.
Військова авіація Ізраїлю атакувала військові об'єкти хуситів у Ємені, включаючи аеропорт у Сані та порти на західному узбережжі. Удари були спрямовані на інфраструктуру, яка використовувалася для контрабанди іранської зброї.
Ізраїльська авіакомпанія El Al тимчасово припиняє польоти до москви через можливу причетність росії до падіння літака Azerbaijan Airlines. Рішення переглянуть після нової оцінки ситуації наступного тижня.
Ізраїльські ВПС атакували аеропорт Сани та порт Ходейда в Ємені у відповідь на ракетний обстріл. Удари були спрямовані на інфраструктурні об'єкти, включаючи електростанції, після атаки хуситів на центральний Ізраїль.
Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про продовження боротьби проти єменських хуситів після ракетного удару по Тель-Авіву. Нетаньяху закликав громадян до стійкості та порівняв хуситів із терористичними організаціями.
Балістична ракета хуситів влучила в район Яффо в Тель-Авіві, де розташовані військові об'єкти. Внаслідок атаки 14 осіб отримали поранення, всі постраждалі у стабільному стані.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху виступив у суді в Тель-Авіві, назвавши звинувачення "океаном абсурду". Його звинувачують у трьох справах, пов'язаних із подарунками та впливом на медіа.
Поліція Аугсбурга затримала 37-річного шукача притулку з Іраку, який шпигував за різдвяним ярмарком. Чоловік мав зв'язки з ІД та публікував екстремістські матеріали в соцмережах.
Ізраїль готується затвердити угоду про припинення вогню з "Хезболлою". Ліван планує розмістити 5000 військових на кордоні з Ізраїлем в рамках мирної угоди.
Хезболла здійснила масований обстріл території Ізраїлю, випустивши близько 250 ракет.
Кілька авіакомпаній готові відновити польоти з січня 2025 року. Для запуску польотів потрібне страхування та надійний захист повітряного простору, вартість страхування одного "Боїнга" становить 750 млн доларів.
В Ізраїлі спалахнули масові протести після рішення Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Галланта. Протестувальники перекрили дороги в Тель-Авіві, близько 40 осіб заарештовано.
Вантажівка протаранила автобусну зупинку в районі Глілот біля Тель-Авіва, постраждало 35 осіб. Серед постраждалих багато людей похилого віку, поліція розглядає інцидент як теракт.
У районі Глілот поблизу Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, поранивши 16 людей. Поліція розглядає інцидент як можливий теракт, оскільки поруч розташовані важливі розвідувальні об'єкти.
Приватна резиденція прем'єр-міністра Ізраїлю в Кесарії була атакована безпілотником з Лівану. Нетаньягу та його дружини не було вдома, ніхто не постраждав, два інші дрони були збиті ППО.