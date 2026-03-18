Іран мстить за Ларіджані, атакуючи Тель-Авів касетними ракетами – загинули люди

Іран завдав ракетного удару по Тель-Авіву, використавши боєголовки касетного типу. У Тегерані заявили, що це відповідь на ліквідацію керівника служби безпеки Алі Ларіджані. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними іранських державних ЗМІ, під час атаки застосували ракети "Хорремшехр-4" та "Кедр" із кількома боєголовками. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, загальна кількість жертв в Ізраїлі з початку ескалації зросла до 14.

Касетні удари ускладнюють перехоплення

Ізраїль заявляє, що Іран неодноразово використовує касетні боєприпаси, які розсіюються в повітрі на дрібні заряди, що ускладнює їх перехоплення та збільшує площу ураження.

Паралельно в Ірані повідомили про влучання снаряда поблизу атомної електростанції в Бушері без жертв і пошкоджень. У МАГАТЕ закликали сторони до стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії.

Конфлікт між Іраном, США та Ізраїлем продовжує загострюватися. У Тегерані відкинули можливість припинення вогню, заявивши, що "зараз не найкращий час для миру".

