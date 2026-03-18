$44.080.0650.580.09
ukenru
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2.4м/с
89%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Лондон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
CAESAR

Іран мстить за Ларіджані, атакуючи Тель-Авів касетними ракетами – загинули люди

Київ • УНН

 • 1908 перегляди

Іран застосував ракети Хорремшехр-4 та Кедр, що призвело до загибелі двох людей. Тегеран відкинув припинення вогню та продовжує ескалацію конфлікту.

Фото: AP

Іран завдав ракетного удару по Тель-Авіву, використавши боєголовки касетного типу. У Тегерані заявили, що це відповідь на ліквідацію керівника служби безпеки Алі Ларіджані. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними іранських державних ЗМІ, під час атаки застосували ракети "Хорремшехр-4" та "Кедр" із кількома боєголовками. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, загальна кількість жертв в Ізраїлі з початку ескалації зросла до 14.

Касетні удари ускладнюють перехоплення

Ізраїль заявляє, що Іран неодноразово використовує касетні боєприпаси, які розсіюються в повітрі на дрібні заряди, що ускладнює їх перехоплення та збільшує площу ураження.

Ізраїль заявив про ліквідацію очільника Вищої ради нацбезпеки Ірану та голови "Басідж"17.03.26, 12:50 • 3934 перегляди

Паралельно в Ірані повідомили про влучання снаряда поблизу атомної електростанції в Бушері без жертв і пошкоджень. У МАГАТЕ закликали сторони до стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії.

Конфлікт між Іраном, США та Ізраїлем продовжує загострюватися. У Тегерані відкинули можливість припинення вогню, заявивши, що "зараз не найкращий час для миру".

Іран підтвердив загибель секретаря Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані17.03.26, 23:11 • 4136 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Reuters
Сполучені Штати Америки
Іран
Тель-Авів