$44.080.0650.580.09
ukenru
Графіки відключень електроенергії
Іран підтвердив загибель секретаря Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Вища рада нацбезпеки Ірану підтвердила смерть Алі Ларіджані без уточнення причин. Раніше Ізраїль заявляв про ліквідацію цього впливового посадовця.

Іран офіційно підтвердив загибель секретаря Вищої ради національної безпеки країни Алі Ларіджані. Відповідну інформацію оприлюднила Вища рада національної безпеки, повідомляє іранське агентство Fars, пише УНН.

Деталі

За даними іранської сторони, Ларіджані загинув за невстановлених обставин. Деталі інциденту наразі не розкриваються.

Раніше, 17 березня, про його ліквідацію заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Він стверджував, що Ларіджані був "фактичним лідером Ірану".

Ізраїль заявив про ліквідацію очільника Вищої ради нацбезпеки Ірану та голови "Басідж"17.03.26, 12:50 • 3534 перегляди

Іранські офіційні особи поки не уточнюють, чи пов’язана загибель із діями Ізраїлю, однак ситуація може свідчити про подальшу ескалацію напруги на Близькому Сході.

Ізраїль атакував голову Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані17.03.26, 11:53 • 4140 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Ізраїль
Іран