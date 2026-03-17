Іран підтвердив загибель секретаря Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані
Київ • УНН
Вища рада нацбезпеки Ірану підтвердила смерть Алі Ларіджані без уточнення причин. Раніше Ізраїль заявляв про ліквідацію цього впливового посадовця.
Іран офіційно підтвердив загибель секретаря Вищої ради національної безпеки країни Алі Ларіджані. Відповідну інформацію оприлюднила Вища рада національної безпеки, повідомляє іранське агентство Fars, пише УНН.
Деталі
За даними іранської сторони, Ларіджані загинув за невстановлених обставин. Деталі інциденту наразі не розкриваються.
Раніше, 17 березня, про його ліквідацію заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Він стверджував, що Ларіджані був "фактичним лідером Ірану".
Іранські офіційні особи поки не уточнюють, чи пов’язана загибель із діями Ізраїлю, однак ситуація може свідчити про подальшу ескалацію напруги на Близькому Сході.
