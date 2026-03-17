Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани

Иран официально подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани. Соответствующую информацию обнародовал Высший совет национальной безопасности, сообщает иранское агентство Fars, пишет УНН.

По данным иранской стороны, Лариджани погиб при неустановленных обстоятельствах. Детали инцидента пока не раскрываются.

Ранее, 17 марта, о его ликвидации заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он утверждал, что Лариджани был "фактическим лидером Ирана".

Иранские официальные лица пока не уточняют, связана ли гибель с действиями Израиля, однако ситуация может свидетельствовать о дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

