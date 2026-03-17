Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани

ukenru
20:08 • 3608 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Космос
16:45 • 13552 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 22896 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 21929 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
17 марта, 14:51 • 20132 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
17 марта, 13:37 • 18890 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
17 марта, 13:00 • 17797 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
17 марта, 12:18 • 14760 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 30261 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:29 • 15033 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.4м/с
82%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 42344 просмотра
Мужчина оставил предсмертное сообщение - прокуратура раскрыла детали трагедии с убийством ребенка и самоубийством под КиевомPhoto17 марта, 11:35 • 17777 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 22753 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 15578 просмотра
Украина возобновит транзит российской нефти через «Дружбу» через полтора месяца17:39 • 7336 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 30263 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 42595 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 47752 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 62848 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 55149 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кир Стармер
Карл III
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Иран
Великобритания
Лондон
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video19:22 • 5150 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 15744 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 22916 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 42595 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 30030 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Хранитель

Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил смерть Али Лариджани без уточнения причин. Ранее Израиль заявлял о ликвидации этого влиятельного чиновника.

Иран официально подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани. Соответствующую информацию обнародовал Высший совет национальной безопасности, сообщает иранское агентство Fars, пишет УНН.

Детали

По данным иранской стороны, Лариджани погиб при неустановленных обстоятельствах. Детали инцидента пока не раскрываются.

Ранее, 17 марта, о его ликвидации заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он утверждал, что Лариджани был "фактическим лидером Ирана".

Израиль заявил о ликвидации главы Высшего совета нацбезопасности Ирана и главы "Басидж"17.03.26, 12:50 • 3534 просмотра

Иранские официальные лица пока не уточняют, связана ли гибель с действиями Израиля, однако ситуация может свидетельствовать о дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Израиль атаковал главу Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани17.03.26, 11:53 • 4140 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Израиль
Иран