Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани
Киев • УНН
Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил смерть Али Лариджани без уточнения причин. Ранее Израиль заявлял о ликвидации этого влиятельного чиновника.
Иран официально подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани. Соответствующую информацию обнародовал Высший совет национальной безопасности, сообщает иранское агентство Fars, пишет УНН.
Детали
По данным иранской стороны, Лариджани погиб при неустановленных обстоятельствах. Детали инцидента пока не раскрываются.
Ранее, 17 марта, о его ликвидации заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он утверждал, что Лариджани был "фактическим лидером Ирана".
Иранские официальные лица пока не уточняют, связана ли гибель с действиями Израиля, однако ситуация может свидетельствовать о дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
