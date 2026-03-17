Израиль атаковал главу Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани
ЦАХАЛ нанес удары по лидеру безопасности Ирана и представителям исламского джихада. В Пентагоне также заявили о полном уничтожении иранского флота.
Вечером в понедельник, 16 марта, Израиль нацелился на Али Лариджани, главу Высшего совета национальной безопасности Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
В настоящее время подробной информации о состоянии Лариджани нет. Но впоследствии начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что Израиль "достиг значительных успехов" в Иране прошлой ночью.
Кроме того, сообщается, что Израиль нацелился на высокопоставленных деятелей "Палестинского исламского джихада", боевой группировки в Газе, которую поддерживает Иран.
Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что флот иранского режима был полностью и окончательно уничтожен.