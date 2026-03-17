Ізраїль атакував голову Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані
Київ • УНН
ЦАХАЛ завдав ударів по лідеру безпеки Ірану та представникам ісламського джихаду. У Пентагоні також заявили про повне знищення іранського флоту.
Увечері в понеділок, 16 березня, Ізраїль націлився на Алі Ларіджані, голову Вищої ради національної безпеки Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Наразі детальної інформації про стан Ларіджані немає. Але згодом начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що Ізраїль "досяг значних успіхів" в Ірані минулої ночі.
Крім того, повідомляється, що Ізраїль націлився на високопоставлених діячів "Палестинського ісламського джихаду", бойового угруповання в Газі, яке підтримує Іран.
Нагадаємо
Головний представник Пентагону Шон Парнелл заявив, що флот іранського режиму було повністю та остаточно знищено.