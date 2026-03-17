07:54 • 7972 перегляди
16 березня, 17:55 • 26466 перегляди
16 березня, 17:43 • 46070 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 32688 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 34118 перегляди
16 березня, 14:52 • 30685 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 45918 перегляди
16 березня, 13:13 • 17659 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 16681 перегляди
16 березня, 05:44 • 27525 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
3м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 45918 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Ольга Фреймут
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Опалення

Ізраїль атакував голову Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані

Київ • УНН

 • 344 перегляди

ЦАХАЛ завдав ударів по лідеру безпеки Ірану та представникам ісламського джихаду. У Пентагоні також заявили про повне знищення іранського флоту.

Увечері в понеділок, 16 березня, Ізраїль націлився на Алі Ларіджані, голову Вищої ради національної безпеки Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Наразі детальної інформації про стан Ларіджані немає. Але згодом начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що Ізраїль "досяг значних успіхів" в Ірані минулої ночі.

Крім того, повідомляється, що Ізраїль націлився на високопоставлених діячів "Палестинського ісламського джихаду", бойового угруповання в Газі, яке підтримує Іран.

Нагадаємо

Головний представник Пентагону Шон Парнелл заявив, що флот іранського режиму було повністю та остаточно знищено.

Євген Устименко

Світ
Сутички
Ізраїль
Пентагон
Армія оборони Ізраїлю
Еяль Замір
Сектор Газа
Іран