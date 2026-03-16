У Пентагоні заявили про повне та остаточне знищення іранського флоту

Головний представник Пентагону Шон Парнелл заявив, що флот іранського режиму було повністю та остаточно знищено, передає УНН.

11 березня американські військові повідомили, що ліквідували 16 іранських суден, призначених для встановлення мін у районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти. Центральне командування США (CENTCOM) оприлюднило відеокадри ударів після того, як Іран пообіцяв повністю зупинити відправлення нафти з регіону своїм ворогам, заявивши, що не дозволить вивезти "жодного літра".