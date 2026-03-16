У Пентагоні заявили про повне та остаточне знищення іранського флоту
Київ • УНН
Представник Пентагону Шон Парнелл повідомив про ліквідацію флоту іранського режиму. Заява про повне знищення військово-морських сил з'явилася у мережі X.
Військово-морський флот радикального іранського режиму було повністю та остаточно знищено!
Нагадаємо
11 березня американські військові повідомили, що ліквідували 16 іранських суден, призначених для встановлення мін у районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти. Центральне командування США (CENTCOM) оприлюднило відеокадри ударів після того, як Іран пообіцяв повністю зупинити відправлення нафти з регіону своїм ворогам, заявивши, що не дозволить вивезти "жодного літра".