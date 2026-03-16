В Пентагоне заявили о полном и окончательном уничтожении иранского флота

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что флот иранского режима был полностью и окончательно уничтожен, передает УНН.

Напомним

11 марта американские военные сообщили, что ликвидировали 16 иранских судов, предназначенных для установки мин в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. Центральное командование США (CENTCOM) обнародовало видеокадры ударов после того, как Иран пообещал полностью остановить отправку нефти из региона своим врагам, заявив, что не позволит вывезти "ни одного литра".