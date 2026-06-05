Смертельное ДТП в Киеве: среди погибших 12-летний мальчик, начато расследование

В Генеральной прокуратуре заявили, что по факту смертельного ДТП в Киеве, где погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик, начато расследование, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, на данный момент известно, что 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонской области, на скорости не справился с управлением автомобилем и въехал в подземный переход, где находились люди.

На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы. Водителя достали из автомобиля спасатели, сейчас он находится в больнице — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, две из которых произошли в этом году.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины — резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Mercedes влетел в подземный переход в Киеве: все детали и эксклюзивный фоторепортаж с места смертоносного ДТП