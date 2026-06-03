«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи

Британский актер Том Холланд заявил, что не смог бы развивать свою карьеру без поддержки Зендеи. Об этом он рассказал в подкасте Good Hang With Amy Poehler, передает УНН.

Детали

По словам Холланда, Зендея помогает ему лучше ориентироваться в "диком мире" киноиндустрии и вдохновляет собственным подходом к работе. Он подчеркнул, что актриса всегда полностью отдается роли.

"Она просто абсолютно преданна делу. Она как бы говорит: "Я выложусь на полную"", — сказал Холланд.

Актер также высоко оценил способность Зендеи перевоплощаться в разных персонажей. В частности, он упомянул роль Ру в сериале Euphoria и роль Эммы в фильме The Drama.

"Думаю, когда вы видите ее в роли Ру в Euphoria, она не могла бы быть более отличной от того, какая она в реальной жизни. Затем, если вы видите ее в роли Эммы в The Drama, это уже совсем другая работа, но с не меньшей решимостью, страстью и драйвом", — отметил он.

Холланд добавил, что считает Зендею одной из лучших актрис современности.

"Думаю, она лучшая актриса сейчас. Я действительно считаю, что в ней есть что-то особенное", — сказал актер.

Как и чем Зендея поддерживает Тома Холланда

Отдельно Холланд рассказал о преимуществах отношений с человеком, который работает в той же сфере. Он отметил, что Зендея хорошо понимает вызовы актерской профессии, поэтому они могут поддерживать друг друга в сложные моменты.

"Это так важно, когда рядом есть человек, который понимает все это настолько лично, что вы можете успокаивать друг друга или поддерживать друг друга. Это настоящий спасательный круг. Действительно. Я не могу представить, как делал бы то, что делаю, без нее", — сказал Холланд.

В качестве примера он привел эпизод со съемок будущего фильма Spider-Man: Brand New Day, который режиссирует Дестин Дэниел Креттон.

По словам Холланда, во время работы над одной из сцен он и Зендея поняли, что сцена не работает так, как должна была бы.

Актер рассказал, что после съемок его части камеру развернули на Зендею, и он спросил ее, считает ли она сцену удачной.

"Я никогда в жизни не осмелился бы сказать такое актрисе, с которой не нахожусь в отношениях. Поэтому я спросил: "Ты думаешь, эта сцена работает?" А она ответила: "Нет, я вообще не думаю, что эта сцена работает"", — рассказал Холланд.

После этого актер обратился к продюсерам, которые согласились, что сцену нужно изменить. Впоследствии Холланд сообщил об этом режиссеру.

"Я знаю, что мы снимаем уже несколько часов, и мне неприятно это говорить, но я просто не думаю, что эта сцена работает. Мы с Зендеей не чувствуем того, что должны чувствовать в этот момент", — пересказал он свой разговор с Креттоном.

По словам Холланда, режиссер спокойно воспринял замечание, остановил съемки, переписал сцену и переснял ее на следующий день.

Актер отметил, что это решение в конечном итоге улучшило фильм.

"Я очень рад, что мы это сделали, потому что в фильме она звучит очень сильно, действительно", — сказал Холланд.

Контекст

Зендея и Том Холланд, которые работали вместе в фильмах The Odyssey и Spider-Man: Brand New Day, обычно не афишируют личную жизнь. В то же время они неоднократно публично говорили о взаимной поддержке.

Напомним

В марте 2026 года Зендея развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом. Слухи о якобы тайной свадьбе начались еще с комментариев стилиста Зендеи Лоу Роуча и усилились, когда актрису заметили с золотым обручальным кольцом на Парижской неделе моды.