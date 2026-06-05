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Куда пойти в Киеве 6-7 июня

Киев • УНН

 • 2616 просмотра

В Киеве 6-7 июня пройдут благотворительные мероприятия, фестиваль FANCON и театральные представления. Собранные средства направят на нужды украинских военных.

Куда пойти в Киеве 6-7 июня
Фото: pixabay

Первые летние выходные в Киеве обещают быть насыщенными. Киевлян и гостей столицы ждут благотворительные творческие встречи, масштабный фестиваль поп-культуры, семейные спектакли, космические шоу и театральные постановки, заставляющие задуматься над важными темами. УНН собрали для вас события, которые помогут провести время интересно, содержательно и с пользой.

Благотворительный проект коллажирования

Когда: 6 июня, 12:00;

Где: книжный магазин-кофейня "Закапелок", ул. Константиновская, 16;

Стоимость: донат от 1000 гривен.

Если хочется отдохнуть от ежедневных забот и попробовать себя в искусстве коллажирования, стоит посетить благотворительный творческий проект в книжном магазине "Закапелок". Организаторы убеждены: творчество является одним из лучших способов восстановить внутренний баланс, найти вдохновение и новые знакомства. Участникам предоставят все необходимое для создания собственного коллажа – журналы, ножницы, клей, рамки для готовых работ и даже пластыри на случай слишком творческого увлечения процессом. Особая атмосфера книжного магазина-кофейни и вкусный кофе станут приятным бонусом, а все собранные средства направят на нужды украинских военных.

"Жираф Монс"

Когда: 6 июня;

Где: Сцена 6, Довженко-центр, ул. Васильковская, 1;

Стоимость: 250-450 гривен.

Тем, кто ценит современный украинский театр, стоит обратить внимание на спектакль "Жираф Монс", который в этом году стал лауреатом Шевченковской премии. История, созданная по сказке Олега Михайлова, рассказывает о жирафе из харьковского зоопарка, который переживает события Второй мировой войны. Через аллегорию и сказочные образы авторы говорят о страхе, потере, сочувствии и поддержке. Спектакль адресован как детям, так и взрослым, ведь предлагает посмотреть на сложные события глазами ребенка.

"Космо Шоу"

Когда: 6 июня - 5 июля;

Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3;

Стоимость: 350-450 гривен.

Для семейного досуга отличным выбором станет интерактивная программа в Киевском планетарии. Посетителей ждет театрализованная экскурсия, анимационные постановки, звездное шоу и даже космическая дискотека. Гости смогут отправиться в увлекательное путешествие по Солнечной системе, узнать больше о планетах, созвездиях и космических явлениях. Благодаря интерактивному формату программа будет интересна не только детям, но и взрослым.

FANCON

Когда: 6-7 июня;

Где: Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15;

Стоимость: 600-990 гривен.

В эти выходные Международный выставочный центр превратится в настоящую столицу геймеров, косплееров, поклонников манги, кино и комиксов. FANCON 2026 обещает стать крупнейшим за всю историю фестиваля. Гостей ждут масштабные тематические локации, презентации новинок, встречи с авторами, турниры, музыкальные выступления и грандиозное Cosplay & K-Pop Cover Dance Show с призовым фондом 240 тысяч гривен. Кроме развлечений, фестиваль преследует и благотворительную цель - сбор средств для украинских военных.

"Три поросенка"

Когда: 6 июня;

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра;

Стоимость: 200 гривен.

Для самых маленьких зрителей Киевский театр кукол подготовил собственную версию знаменитой истории о Ниф-Нифе, Наф-Нафе и Нуф-Нуфе. Хотя сюжет знаком многим с детства, режиссеры предлагают новое прочтение сказки с неожиданными поворотами и юмором. Спектакль продолжительностью 45 минут станет отличным вариантом для семейного отдыха.

"Королева детективов"

Когда: 6 июня, 17:00;

Где: Театральный зал Киевской крепости;

Стоимость: от 250 гривен.

Любителям детективного жанра стоит провести субботний вечер в Киевской крепости. Спектакль "Королева детективов" посвящен жизни и творчеству легендарной писательницы Агаты Кристи. На сцене оживают знакомые персонажи - Эркюль Пуаро, мисс Марпл и капитан Гастингс. Однако главной героиней остается сама автор, чья судьба была не менее захватывающей, чем ее романы.

"Соло для ударных"

Когда: 6 июня;

Где: Театр им. Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого, 5;

Стоимость: 300–350 грн.

Лирическая комедия "Соло для ударных" в Театре имени Леси Украинки напоминает: для любви, дружбы, мечтаний и новых начинаний нет возрастных ограничений. Теплый и остроумный спектакль рассказывает о людях, которые даже после шестидесяти не перестают радоваться жизни и верить в чудеса.

Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходных03.06.2026, 15:01 • 64072 просмотра

Алла Киосак

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