Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего директора "Молодого театра" Андрея Белоуса. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.