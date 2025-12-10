Джонни Депп будет продюсировать экранизацию "Мастера и Маргариты"

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
17:30 • 2452 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 6550 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 6586 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 10981 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 16332 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 17016 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 17969 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 16931 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14574 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 27358 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 18054 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 20762 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 14772 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 9714 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 13615 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться17:55 • 1914 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 6298 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 13623 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 27359 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 41488 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Музыкант
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Индия
Германия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 7810 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 9726 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 8264 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 14778 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 28163 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ЧатГПТ
Отопление

Джонни Депп будет продюсировать экранизацию "Мастера и Маргариты"

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Режиссер будущей экранизации "Мастера и Маргариты" пока не назначен, и информация о кастинге не разглашается, хотя начало съемок запланировано на конец 2026 года.

Джонни Депп будет продюсировать экранизацию "Мастера и Маргариты"

Возвращение Джонни Деппа на экраны продолжается быстрыми темпами: актер намерен выступить продюсером первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", передает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

Новость была объявлена в среду на Международном кинофестивале на Красном море в Джидде, Саудовская Аравия. Депп появился на фестивале, чтобы представить проект, который поддерживает его продюсерская компания IN.2 Film, а также продюсеры Светлана Дали и Грейс Ло. Стивен Дойтерс и Стивен Малит из IN.2 также выступят продюсерами. Фильм будет создан в сотрудничестве с Tribune Pictures.

Исполнительными продюсерами проекта являются Невин Шалит, Эндрю Фурман, Константин Элкин из World Visions, Майкл Палетта из Tribune Pictures и покойный Майкл Лэнг.

Режиссер проекта пока не назначен, и информация о кастинге не разглашается, хотя начало съемок запланировано на конец 2026 года.

Написанный в Советском Союзе между 1928 и 1940 годами, сатирический и фантастический роман Булгакова "Мастер и Маргарита" рассказывает историю, разворачивающуюся в двух временных периодах и в двух разных местах: в Москве 1930-х годов и в Иерусалиме во времена Понтия Пилата. В центре сюжета — повторное появление дьявола в Москве, а также говорящий кот по имени Бегемот и другие неприятные персонажи, сеющие хаос среди коррумпированных жителей города.

Добавим

Когда-то один из самых востребованных актеров Голливуда, Депп пережил кризис в кинокарьере после затяжного и крайне противоречивого судебного иска со своей бывшей женой Эмбер Херд. С 2019 года, когда Депп подал в суд на Херд за клевету в связи с публикацией статьи в Washington Post в 2018 году, актер снялся только в фильмах "Минамата" (2020) и "Жанна дю Барри" (2023). Он выступил режиссером и продюсером фильма "Моди, три дня на крыле безумия" (2024), биографической картины об Амедео Модильяни, в которой снялись Риккардо Скамарчио, Стивен Грэм и Аль Пачино.

Интересно, что фильмы "Жанна дю Барри" и "Моди" частично финансировались Фондом кино Красного моря, саудовской некоммерческой организацией, стоящей за кинофестивалем Красного моря. Фильм "Моди" также был показан на гала-церемонии награждения кинофестиваля Красного моря в 2024 году.

Выход фильма "Мастер и Маргарита" знаменует возвращение Деппа в Голливуд. В октябре Депп подписал контракт на участие в новой экранизации романа Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" от Paramount. Актер сыграет Эбенезера Скруджа в фильме, режиссером которого назначен Ти Уэст.

Антонина Туманова

Новости Мира
Режиссер
Фильм
Сериал