Джонни Депп будет продюсировать экранизацию "Мастера и Маргариты"

Возвращение Джонни Деппа на экраны продолжается быстрыми темпами: актер намерен выступить продюсером первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", передает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

Новость была объявлена в среду на Международном кинофестивале на Красном море в Джидде, Саудовская Аравия. Депп появился на фестивале, чтобы представить проект, который поддерживает его продюсерская компания IN.2 Film, а также продюсеры Светлана Дали и Грейс Ло. Стивен Дойтерс и Стивен Малит из IN.2 также выступят продюсерами. Фильм будет создан в сотрудничестве с Tribune Pictures.

Исполнительными продюсерами проекта являются Невин Шалит, Эндрю Фурман, Константин Элкин из World Visions, Майкл Палетта из Tribune Pictures и покойный Майкл Лэнг.

Режиссер проекта пока не назначен, и информация о кастинге не разглашается, хотя начало съемок запланировано на конец 2026 года.

Написанный в Советском Союзе между 1928 и 1940 годами, сатирический и фантастический роман Булгакова "Мастер и Маргарита" рассказывает историю, разворачивающуюся в двух временных периодах и в двух разных местах: в Москве 1930-х годов и в Иерусалиме во времена Понтия Пилата. В центре сюжета — повторное появление дьявола в Москве, а также говорящий кот по имени Бегемот и другие неприятные персонажи, сеющие хаос среди коррумпированных жителей города.

Добавим

Когда-то один из самых востребованных актеров Голливуда, Депп пережил кризис в кинокарьере после затяжного и крайне противоречивого судебного иска со своей бывшей женой Эмбер Херд. С 2019 года, когда Депп подал в суд на Херд за клевету в связи с публикацией статьи в Washington Post в 2018 году, актер снялся только в фильмах "Минамата" (2020) и "Жанна дю Барри" (2023). Он выступил режиссером и продюсером фильма "Моди, три дня на крыле безумия" (2024), биографической картины об Амедео Модильяни, в которой снялись Риккардо Скамарчио, Стивен Грэм и Аль Пачино.

Интересно, что фильмы "Жанна дю Барри" и "Моди" частично финансировались Фондом кино Красного моря, саудовской некоммерческой организацией, стоящей за кинофестивалем Красного моря. Фильм "Моди" также был показан на гала-церемонии награждения кинофестиваля Красного моря в 2024 году.

Выход фильма "Мастер и Маргарита" знаменует возвращение Деппа в Голливуд. В октябре Депп подписал контракт на участие в новой экранизации романа Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" от Paramount. Актер сыграет Эбенезера Скруджа в фильме, режиссером которого назначен Ти Уэст.