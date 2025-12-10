Джонні Депп продюсуватиме екранізацію "Майстра і Маргарити"
Київ • УНН
Режисер майбутньої екранізації "Майстра і Маргарити" поки що не призначений, і інформація про кастинг не розголошується, хоча початок зйомок заплановано на кінець 2026 року.
Повернення Джонні Деппа на екрани продовжується швидкими темпами: актор має намір виступити продюсером першої англомовної екранізації роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита", передає УНН із посиланням на Hollywood Reporter.
Деталі
Новина була оголошена в середу на Міжнародному кінофестивалі на Червоному морі в Джидді, Саудівська Аравія. Депп з'явився на фестивалі, щоб представити проект, який підтримує його продюсерська компанія IN.2 Film, а також продюсери Світлана Далі та Грейс Ло. Стівен Дойтерс та Стівен Маліт з IN.2 також виступлять продюсерами. Фільм буде створено у співпраці з Tribune Pictures.
Виконавчими продюсерами проекту є Невін Шаліт, Ендрю Фурман, Костянтин Елкін із World Visions, Майкл Палетта з Tribune Pictures та покійний Майкл Ленг.
Написаний у Радянському Союзі між 1928 і 1940 роками, сатиричний та фантастичний роман Булгакова "Майстер і Маргарита" розповідає історію, що розгортається у двох часових періодах та у двох різних місцях: у москві 1930-х років та в Єрусалимі за часів Понтія Пілата. У центрі сюжету — повторна поява диявола в москві, а також кіт, що говорить, на ім'я Бегемот та інші неприємні персонажі, що сіють хаос серед корумпованих жителів міста.
Додамо
Колись один із найзатребуваніших акторів Голлівуду, Депп пережив кризу в кінокар'єрі після затяжної і вкрай суперечливої судової позови зі своєю колишньою дружиною Ембер Херд. З 2019 року, коли Депп подав до суду на Херд за наклеп у зв'язку з публікацією статті у Washington Post у 2018 році, актор знявся лише у фільмах "Мінамата" (2020) та "Жанна дю Баррі" (2023). Він виступив режисером та продюсером фільму "Моді, три дні на крилі божевілля" (2024), біографічної картини про Амедео Модільяні, в якій знялися Ріккардо Скамарчіо, Стівен Грем та Аль Пачіно.
Цікаво, що фільми "Жанна дю Баррі" та "Моді" частково фінансувалися Фондом кіно Червоного моря, саудівською некомерційною організацією, що стоїть за кінофестивалем Червоного моря. Фільм "Моді" також був показаний на гала-церемонії нагородження кінофестивалю Червоного моря у 2024 році.
Вихід фільму "Майстер і Маргарита" знаменує повернення Деппа до Голлівуду. У жовтні Депп підписав контракт на участь у новій екранізації роману Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня" від Paramount. Актор зіграє Ебенезера Скруджа у фільмі, режисером якого призначено Ті Веста.