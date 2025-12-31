Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали діти

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про черговий масований акт терору проти мирного населення Одещини та показав його наслідки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Кіпера, ударними безпілотниками було атаковано житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру регіону.

В Одесі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. В одному з будинків виникли пожежі в квартирах. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі. Є інформація про постраждалих. Дані уточнюються - написав Кіпер.

Він додав, що на місцях подій працюють рятувальники, аварійні бригади та всі відповідні служби. Мешканцям постраждалих будинків надається допомога.

У свою чергу начальник Одеської МВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок нічної атаки в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків.

У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир. Є постраждалі - серед них діти. Їм надається уся допомога - повідомив Лисак.

Нагадаємо

В ніч на середу, 31 грудня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

