30 грудня, 18:06 • 10353 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 24186 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 22453 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 20458 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 21322 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 17688 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 16806 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 22953 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 33038 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22214 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали діти

Київ • УНН

 • 86 перегляди

На Одесу та область сталася масована атака безпілотниками, пошкоджено житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру. У двох районах облцентру зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир. Є постраждалі - серед них діти.

Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали діти

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про черговий масований акт терору проти мирного населення Одещини та показав його наслідки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Кіпера, ударними безпілотниками було атаковано житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру регіону.

В Одесі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. В одному з будинків виникли пожежі в квартирах. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі. Є інформація про постраждалих. Дані уточнюються

- написав Кіпер.

Він додав, що на місцях подій працюють рятувальники, аварійні бригади та всі відповідні служби. Мешканцям постраждалих будинків надається допомога.

У свою чергу начальник Одеської МВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок нічної атаки в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків.

У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир. Є постраждалі - серед них діти. Їм надається уся допомога

- повідомив Лисак.

Нагадаємо

В ніч на середу, 31 грудня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

Рятувальники показали наслідки атаки на Одесу 27 грудня: пошкоджено ліцей та будинок28.12.25, 08:46 • 4420 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніУНН-Одеса
