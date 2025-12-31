$42.220.15
Одеса під ударом: у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

Київ • УНН

 • 126 перегляди

В ніч на 31 грудня ворог атакував Одесу ударними БпЛА, що призвело до відсутності електро-, водо- та теплопостачання в частині міста. Внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії та зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Одеса під ударом: у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

В ніч на середу, 31 грудня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

"Одеса та район! Ворог атакує безпілотниками! Перебувайте в укриттях!" - написав Кіпер.

Згодом начальник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

Атака триває, тож прошу усіх знаходитись у безпечних місцях

- закликав Лисак.

Пізніше Кіпер додав, що ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками.

"Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Прошу мешканців Одещини до відбою залишатися у безпечних місцях. Не наближатися до місць влучань, не знімати та не поширювати роботу ППО", - написав керівник ОВА.

Нагадаємо

Увечері 27 грудня російські окупанти атакували Одесу: ударний БпЛА влучив у дах двоповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Одеса