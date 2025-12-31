Одеса під ударом: у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

В ніч на середу, 31 грудня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

"Одеса та район! Ворог атакує безпілотниками! Перебувайте в укриттях!" - написав Кіпер.

Згодом начальник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

Атака триває, тож прошу усіх знаходитись у безпечних місцях - закликав Лисак.

Пізніше Кіпер додав, що ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками.

"Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Прошу мешканців Одещини до відбою залишатися у безпечних місцях. Не наближатися до місць влучань, не знімати та не поширювати роботу ППО", - написав керівник ОВА.

Нагадаємо

Увечері 27 грудня російські окупанти атакували Одесу: ударний БпЛА влучив у дах двоповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна.

Атака рф по Одесі 27 грудня: БПЛА влучив у житловий будинок