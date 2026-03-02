$43.210.00
20:23 • 8704 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 15638 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 17528 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 26946 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 42609 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 59004 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 66019 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 75620 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 77406 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 73527 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти керівництва Ірану. Він заявив, що нинішній іранський режим є терористичним.

Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив підтримку дій Сполучених Штатів та Ізраїлю проти керівництва Ірану. Відповідну заяву він зробив у неділю, 1 березня, під час виступу Берліні, полвідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

Зазначається, що у своїй промові Мерц зазначив, що федеральний уряд поділяє "полегшення багатьох іранців" у зв’язку з тим, що правлячий у Тегерані режим "наближається до свого краху".

Нинішній іранський режим є терористичним режимом, який несе відповідальність за десятиліття пригноблення іранського народу. ... Ми поділяємо інтерес Сполучених Штатів та Ізраїлю до припинення терору цього режиму

- запевнив Мерц.

Він також наголосив, що Німеччина разом зі США та Ізраїлем зацікавлена не лише в припиненні терористичної діяльності нинішньої іранської влади та згортанні її ядерної програми, а й програми з розробки балістичних ракет різної дальності. При цьому Мерц визнав, що ситуація з Іраном непередбачувана.

Внутрішню динаміку в Ірані важко зрозуміти

- констатував канцлер Німеччини.

Він також анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо подій на Близькому Сході, яка має відбутися у Вашинтоні у вівторок, 3 березня.

Нагадаємо

Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність співпрацювати зі США та партнерами, щоб допомогти зупинити атаки Ірану у відповідь.

Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні01.03.26, 23:05 • 4952 перегляди

Вадим Хлюдзинський

