Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти керівництва Ірану. Він заявив, що нинішній іранський режим є терористичним.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив підтримку дій Сполучених Штатів та Ізраїлю проти керівництва Ірану. Відповідну заяву він зробив у неділю, 1 березня, під час виступу Берліні, полвідомляє УНН із посиланням на DW.
Деталі
Зазначається, що у своїй промові Мерц зазначив, що федеральний уряд поділяє "полегшення багатьох іранців" у зв’язку з тим, що правлячий у Тегерані режим "наближається до свого краху".
Нинішній іранський режим є терористичним режимом, який несе відповідальність за десятиліття пригноблення іранського народу. ... Ми поділяємо інтерес Сполучених Штатів та Ізраїлю до припинення терору цього режиму
Він також наголосив, що Німеччина разом зі США та Ізраїлем зацікавлена не лише в припиненні терористичної діяльності нинішньої іранської влади та згортанні її ядерної програми, а й програми з розробки балістичних ракет різної дальності. При цьому Мерц визнав, що ситуація з Іраном непередбачувана.
Внутрішню динаміку в Ірані важко зрозуміти
Він також анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо подій на Близькому Сході, яка має відбутися у Вашинтоні у вівторок, 3 березня.
Нагадаємо
Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність співпрацювати зі США та партнерами, щоб допомогти зупинити атаки Ірану у відповідь.
