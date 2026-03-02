Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив підтримку дій Сполучених Штатів та Ізраїлю проти керівництва Ірану. Відповідну заяву він зробив у неділю, 1 березня, під час виступу Берліні, полвідомляє УНН із посиланням на DW.

Зазначається, що у своїй промові Мерц зазначив, що федеральний уряд поділяє "полегшення багатьох іранців" у зв’язку з тим, що правлячий у Тегерані режим "наближається до свого краху".

Нинішній іранський режим є терористичним режимом, який несе відповідальність за десятиліття пригноблення іранського народу. ... Ми поділяємо інтерес Сполучених Штатів та Ізраїлю до припинення терору цього режиму