Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати близько чотирьох тижнів. Він також прокоментував загибель трьох американських військовослужбовців у конфлікті.
Президент США Дональд Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю Daily Mail, передає УНН.
"Ми вважали, що це буде приблизно чотири тижні", – сказав президент США.
"Це завжди був приблизно чотиритижневий процес, тому, яким би сильним він не був – це велика країна – це займе чотири тижні – або менше", – сказав Трамп.
Додамо
Військові США заявили, що троє військовослужбовців загинули, це перші відомі американські жертви в цьому конфлікті. Трамп назвав загиблих "чудовими людьми".
"Знаєте, ми очікуємо, що це станеться, на жаль", – сказав Трамп Daily Mail. "Може відбуватися продовження – це може траплятися знову".
