Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні

$43.210.00
51.020.00
ukenru
20:23 • 2360 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 9570 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 12701 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 22270 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 39033 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 57182 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 64624 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74780 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 76377 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72915 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.5м/с
71%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЦАХАЛ показав відео ураження штабу ЗС Ірану в ТегераніVideo1 березня, 11:21 • 11476 перегляди
Нафтовий танкер Skylight під санкціями США зазнав удару з боку Ірану біля ОмануVideo1 березня, 12:50 • 10552 перегляди
Іран вдарив ракетою по Бейт-Шемешу в Ізраїлі, є жертвиPhotoVideo1 березня, 13:12 • 9402 перегляди
Колишній президент Ірану Ахмадінежад, ймовірно, загинув під час удару по Тегерану1 березня, 14:27 • 8544 перегляди
Іран повідомив про атаку авіаносця США Abraham Lincoln чотирма ракетами1 березня, 14:50 • 7844 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 86279 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 91251 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 76268 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 78804 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 79080 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джон Гілі
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 45113 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 43708 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 41122 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 40308 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 53871 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Bild
The Guardian

Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Президент США Дональд Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати близько чотирьох тижнів. Він також прокоментував загибель трьох американських військовослужбовців у конфлікті.

Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні

Президент США Дональд Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю Daily Mail, передає УНН.

"Ми вважали, що це буде приблизно чотири тижні", – сказав президент США.

"Це завжди був приблизно чотиритижневий процес, тому, яким би сильним він не був – це велика країна – це займе чотири тижні – або менше", – сказав Трамп.

Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю01.03.26, 19:18 • 5458 переглядiв

Додамо

Військові США заявили, що троє військовослужбовців загинули, це перші відомі американські жертви в цьому конфлікті. Трамп назвав загиблих "чудовими людьми".

"Знаєте, ми очікуємо, що це станеться, на жаль", – сказав Трамп Daily Mail. "Може відбуватися продовження – це може траплятися знову".

В США завдали, що завдали ударів по понад 1000 іранських цілей01.03.26, 22:04 • 2068 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран