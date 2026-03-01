$43.210.00
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
17:51 • 10526 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 20207 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 37274 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 56053 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 63930 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74256 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 75799 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72628 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 53454 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
В США завдали, що завдали ударів по понад 1000 іранських цілей

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Центральне командування США атакувало понад 1000 іранських об'єктів, включаючи командні центри та кораблі. Іранський режим також атакував цивільне населення в кількох країнах.

В США завдали, що завдали ударів по понад 1000 іранських цілей

Центральне командування США повідомило про завдання ударів по більш ніж 1000 іранських цілей, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

До списку цілей увійшли командно-контрольні центри, позиції балістичних ракет, кораблі та підводні човни іранського військово-морського флоту, а також об'єкти військового зв'язку.

У повідомленні в соціальних мережах Центральне командування також заявило, що іранський режим "активно завдає ударів по цивільному населенню в рамках ударів у відповідь".

Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю01.03.26, 19:18 • 4760 переглядiв

Іранський режим активно атакує цивільне населення та здійснив атаки на понад десяток об'єктів, зокрема:

· міжнародний аеропорт Дубая;

· міжнародний аеропорт Кувейту;

· міжнародний аеропорт Заїда, Дубай;

· міжнародний аеропорт Ербіль, Ірак;

· готель Fairmont Palm, Дубай;

· готель Burj Al Arab, Дубай;

· готель Crowne Plaza, Бахрейн;

· порт Дубая;

· житлові райони в Бейт-Шемеші, Ізраїль;

· житлові райони в Тель-Авіві, Ізраїль;

· житловий район Era Views Towers, Бахрейн;

· житлові райони в Катарі.

Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів01.03.26, 20:04 • 4344 перегляди

Антоніна Туманова

