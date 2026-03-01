В США завдали, що завдали ударів по понад 1000 іранських цілей
Київ • УНН
Центральне командування США атакувало понад 1000 іранських об'єктів, включаючи командні центри та кораблі. Іранський режим також атакував цивільне населення в кількох країнах.
Центральне командування США повідомило про завдання ударів по більш ніж 1000 іранських цілей, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
До списку цілей увійшли командно-контрольні центри, позиції балістичних ракет, кораблі та підводні човни іранського військово-морського флоту, а також об'єкти військового зв'язку.
У повідомленні в соціальних мережах Центральне командування також заявило, що іранський режим "активно завдає ударів по цивільному населенню в рамках ударів у відповідь".
Іранський режим активно атакує цивільне населення та здійснив атаки на понад десяток об'єктів, зокрема:
· міжнародний аеропорт Дубая;
· міжнародний аеропорт Кувейту;
· міжнародний аеропорт Заїда, Дубай;
· міжнародний аеропорт Ербіль, Ірак;
· готель Fairmont Palm, Дубай;
· готель Burj Al Arab, Дубай;
· готель Crowne Plaza, Бахрейн;
· порт Дубая;
· житлові райони в Бейт-Шемеші, Ізраїль;
· житлові райони в Тель-Авіві, Ізраїль;
· житловий район Era Views Towers, Бахрейн;
· житлові райони в Катарі.
