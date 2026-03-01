В США заявили, что нанесли удары по более чем 1000 иранских целей

$43.210.00
18:27 • 5150 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 10500 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 20187 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 37251 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 56036 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 63921 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 74248 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 75787 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72619 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53450 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
Иран запустил ракеты в сторону Кипра, где расположены базы Британии - Джон Хили1 марта, 10:12
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%1 марта, 10:49
Протест в Пакистані переріс в штурм консульства США - є загиблі і поранені1 марта, 11:04
ЦАХАЛ показал видео поражения штаба ВС Ирана в ТегеранеVideo1 марта, 11:21
Нефтяной танкер Skylight под санкциями США подвергся удару со стороны Ирана у ОманаVideo1 марта, 12:50
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Джон Хили
Фридрих Мерц
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10
В США заявили, что нанесли удары по более чем 1000 иранских целей

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Центральное командование США атаковало более 1000 иранских объектов, включая командные центры и корабли. Иранский режим также атаковал гражданское население в нескольких странах.

В США заявили, что нанесли удары по более чем 1000 иранских целей

Центральное командование США сообщило о нанесении ударов по более чем 1000 иранских целей, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В список целей вошли командно-контрольные центры, позиции баллистических ракет, корабли и подводные лодки иранского военно-морского флота, а также объекты военной связи.

В сообщении в социальных сетях Центральное командование также заявило, что иранский режим "активно наносит удары по гражданскому населению в рамках ответных ударов".

Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля01.03.26, 19:18 • 4756 просмотров

Иранский режим активно атакует гражданское население и совершил атаки на более чем десяток объектов, в том числе:

· международный аэропорт Дубая;

· международный аэропорт Кувейта;

· международный аэропорт Заида, Дубай;

· международный аэропорт Эрбиль, Ирак;

· отель Fairmont Palm, Дубай;

· отель Burj Al Arab, Дубай;

· отель Crowne Plaza, Бахрейн;

· порт Дубая;

· жилые районы в Бейт-Шемеше, Израиль;

· жилые районы в Тель-Авиве, Израиль;

· жилой район Era Views Towers, Бахрейн;

· жилые районы в Катаре.

Трамп заявил об уничтожении девяти иранских кораблей01.03.26, 20:04 • 4318 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Недвижимость
Техника
Социальная сеть
Столкновения
Израиль
Центральное командование США
Ирак
Дубай
Катар
Кувейт
Бахрейн
Иран
Тель-Авив