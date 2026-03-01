В США заявили, что нанесли удары по более чем 1000 иранских целей
Центральное командование США атаковало более 1000 иранских объектов, включая командные центры и корабли. Иранский режим также атаковал гражданское население в нескольких странах.
Центральное командование США сообщило о нанесении ударов по более чем 1000 иранских целей, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
В список целей вошли командно-контрольные центры, позиции баллистических ракет, корабли и подводные лодки иранского военно-морского флота, а также объекты военной связи.
В сообщении в социальных сетях Центральное командование также заявило, что иранский режим "активно наносит удары по гражданскому населению в рамках ответных ударов".
Иранский режим активно атакует гражданское население и совершил атаки на более чем десяток объектов, в том числе:
· международный аэропорт Дубая;
· международный аэропорт Кувейта;
· международный аэропорт Заида, Дубай;
· международный аэропорт Эрбиль, Ирак;
· отель Fairmont Palm, Дубай;
· отель Burj Al Arab, Дубай;
· отель Crowne Plaza, Бахрейн;
· порт Дубая;
· жилые районы в Бейт-Шемеше, Израиль;
· жилые районы в Тель-Авиве, Израиль;
· жилой район Era Views Towers, Бахрейн;
· жилые районы в Катаре.
