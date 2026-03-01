$43.210.00
Эксклюзив
17:51 • 1582 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 16340 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 33581 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 53189 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 62262 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 72975 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 74506 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72034 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53069 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53871 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Графики отключений электроэнергии
публикации
Трамп заявил об уничтожении девяти иранских кораблей

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США уничтожили девять кораблей ВМС Ирана и в значительной степени разрушили штаб ВМС Ирана. Центральное командование ВС США опровергло заявления Ирана о поражении авианосца USS Abraham Lincoln.

Трамп заявил об уничтожении девяти иранских кораблей

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожили девять кораблей ВМС Ирана и в значительной степени уничтожили штаб ВМС Ирана, передает УНН.

"Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военно-морских кораблей, некоторые из которых являются относительно крупными и важными", – написал Трамп в сообщении на Truth Social. "Мы преследуем остальные – они также скоро будут плавать на дне моря! В другой атаке мы в значительной степени уничтожили их штаб ВМС".

Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля01.03.26, 19:18 • 2012 просмотров

Напомним

Центральное командование Вооруженных сил США опровергло заявления Ирана о поражении авианосца USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами. Авианосец не получил повреждений и продолжает выполнять боевые задачи.

Антонина Туманова

Новости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран