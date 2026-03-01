Трамп заявил об уничтожении девяти иранских кораблей

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожили девять кораблей ВМС Ирана и в значительной степени уничтожили штаб ВМС Ирана, передает УНН.

"Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военно-морских кораблей, некоторые из которых являются относительно крупными и важными", – написал Трамп в сообщении на Truth Social. "Мы преследуем остальные – они также скоро будут плавать на дне моря! В другой атаке мы в значительной степени уничтожили их штаб ВМС".

Напомним

Центральное командование Вооруженных сил США опровергло заявления Ирана о поражении авианосца USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами. Авианосец не получил повреждений и продолжает выполнять боевые задачи.