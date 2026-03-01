Протест в Пакистані переріс в штурм консульства США - є загиблі і поранені

$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:44 • 14364 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 34781 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 45569 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 59627 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 65252 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 66889 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 50496 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51897 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 53517 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 59217 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.9м/с
50%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию1 марта, 02:00 • 19660 просмотра
В Иране сформировали временный совет для управления страной после гибели Верховного лидера1 марта, 04:37 • 28374 просмотра
Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года1 марта, 05:21 • 13018 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом06:01 • 22091 просмотра
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico08:21 • 15510 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 68596 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 72931 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 61934 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 65329 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 65937 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Андрей Сибига
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Тегеран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 36382 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 35107 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 33578 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 33155 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 30100 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетная система С-300
КАБ-250

Протест в Пакистані переріс в штурм консульства США - є загиблі і поранені

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

Как сообщил представитель полиции Карачи Рехан Али, возле американского консульства неожиданно собралась толпа из сотен людей, и правоохранители быстро прибыли на место происшествия.

Протест в Пакистані переріс в штурм консульства США - є загиблі і поранені

В пакистанском портовом городе Карачи шестеро протестующих погибли, еще 20 человек получили ранения при попытке штурма хорошо укрепленного комплекса консульства США. Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

По словам представителя полиции Карачи Рехана Али, возле американского консульства внезапно собрались сотни людей, после чего правоохранители оперативно прибыли на место.

Как сообщает медиа со ссылкой на видеоматериалы, оказавшиеся в распоряжении редакции, протест был связан с ударами США и Израиля по соседнему Ирану.

Десятки участников прорвали защитные барьеры и били палками по окнам консульства. После этого в окнах занялось пламя (вероятно, протестующие использовали гранаты или взрывоопасные смеси).

Обстоятельства гибели протестующих пока не уточняются.

Стоит напомнить, что передвижение персонала правительства США в Карачи уже ограничили, а консульство ранее обнародовало заявление со ссылкой на "текущую региональную напряженность".

Напомним

Днем ранее, 28 февраля, на границе Пакистана и Афганистана начался массированный артиллерийский обстрел на фоне обострения войны.

Александра Василенко

Новости МираПроисшествия
Столкновения
Израиль
Афганистан
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран