Протест в Пакистані переріс в штурм консульства США - є загиблі і поранені

В пакистанском портовом городе Карачи шестеро протестующих погибли, еще 20 человек получили ранения при попытке штурма хорошо укрепленного комплекса консульства США. Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

По словам представителя полиции Карачи Рехана Али, возле американского консульства внезапно собрались сотни людей, после чего правоохранители оперативно прибыли на место.

Как сообщает медиа со ссылкой на видеоматериалы, оказавшиеся в распоряжении редакции, протест был связан с ударами США и Израиля по соседнему Ирану.

Десятки участников прорвали защитные барьеры и били палками по окнам консульства. После этого в окнах занялось пламя (вероятно, протестующие использовали гранаты или взрывоопасные смеси).

Обстоятельства гибели протестующих пока не уточняются.

Стоит напомнить, что передвижение персонала правительства США в Карачи уже ограничили, а консульство ранее обнародовало заявление со ссылкой на "текущую региональную напряженность".

Напомним

Днем ранее, 28 февраля, на границе Пакистана и Афганистана начался массированный артиллерийский обстрел на фоне обострения войны.