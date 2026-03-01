Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені

У пакистанському портовому місті Карачі шестеро протестувальників загинули, ще 20 людей дістали поранення під час спроби штурму добре укріпленого комплексу консульства США. Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За словами речника поліції Карачі Рехана Алі, біля американського консульства раптово зібралися сотні людей, після чого правоохоронці оперативно прибули на місце.

Як повідомляє медіа із посиланням на відеоматеріали, що опинилися у розпорядженні редакції, протест був пов’язаний із ударами США та Ізраїлю по сусідньому Ірану.

Десятки учасників прорвали захисні бар’єри та били палицями по вікнах консульства. Після цього у вікнах зайнялося полум’я (ймовірно, протестувальники використали гранати або вибухонебезпечні суміші).

Обставини загибелі протестувальників наразі не уточнюються.

Варто нагадати, що пересування персоналу уряду США в Карачі вже обмежили, а консульство раніше оприлюднило заяву з посиланням на "поточну регіональну напруженість".

Нагадаємо

Днем раніше, 28 лютого, на кордоні Пакистану та Афганістану розпочався масований артилерійський обстріл на тлі загострення війни.