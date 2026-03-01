Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені

$43.210.00
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 32815 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 43924 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 58070 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 63930 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 66271 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 50122 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 51741 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 53291 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 58979 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію1 березня, 02:00 • 18488 перегляди
В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера1 березня, 04:37 • 27087 перегляди
Ескалація в Ірані провокує найбільшу кризу на світовому ринку газу з 2022 року05:21 • 11800 перегляди
Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом06:01 • 20808 перегляди
США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico08:21 • 14288 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 67386 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 71693 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 60914 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 64344 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 64971 перегляди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Джон Гілі
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Тегеран
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 35780 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 34537 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 33060 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 32652 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 46141 перегляди
Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Як повідомив речник поліції Карачі Рехан Алі, біля американського консульства несподівано зібрався натовп із сотень людей, і правоохоронці швидко прибули на місце події.

Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені

У пакистанському портовому місті Карачі шестеро протестувальників загинули, ще 20 людей дістали поранення під час спроби штурму добре укріпленого комплексу консульства США. Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За словами речника поліції Карачі Рехана Алі, біля американського консульства раптово зібралися сотні людей, після чого правоохоронці оперативно прибули на місце.

Як повідомляє медіа із посиланням на відеоматеріали, що опинилися у розпорядженні редакції, протест був пов’язаний із ударами США та Ізраїлю по сусідньому Ірану.

Десятки учасників прорвали захисні бар’єри та били палицями по вікнах консульства. Після цього у вікнах зайнялося полум’я (ймовірно, протестувальники використали гранати або вибухонебезпечні суміші).

Обставини загибелі протестувальників наразі не уточнюються.

Варто нагадати, що пересування персоналу уряду США в Карачі вже обмежили, а консульство раніше оприлюднило заяву з посиланням на "поточну регіональну напруженість".

Нагадаємо

Днем раніше, 28 лютого, на кордоні Пакистану та Афганістану розпочався масований артилерійський обстріл на тлі загострення війни.

Олександра Василенко

