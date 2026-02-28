На кордоні Пакистану та Афганістану розпочався масований артилерійський обстріл на тлі загострення війни
Київ • УНН
Сьогодні ввечері, 28 лютого, збройний конфлікт між Пакистаном та Афганістаном перейшов у стадію активних бойових дій із застосуванням важкої артилерії вздовж лінії кордону. Місцеві мешканці прикордонних районів повідомляють про безперервні вибухи та залпи вогню, які посилилися з настанням темряви. Про це пише УНН.
Деталі
Артилерійські дуелі охопили значну частину прикордонної смуги, де підрозділи регулярних армій намагаються придушити вогневі точки противника.
Канонада не вщухає протягом останніх годин, а засоби масової інформації обох країн підтверджують ведення інтенсивного вогню по стратегічних об’єктах та укріпленнях.
Продовження бойових дій у нічний час та плани сторін
Незважаючи на зусилля міжнародних спостерігачів, інтенсивність артилерійського вогню лише зростає, що вказує на намір сторін продовжувати наступ протягом ночі.
Військові джерела повідомляють, що артобстріл є підготовкою до можливих наземних операцій на окремих ділянках кордону, де наразі фіксується найбільше скупчення техніки.
