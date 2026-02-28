$43.210.00
28 лютого, 12:56 • 22370 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 36449 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 33992 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 40838 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 45027 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 52379 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 47398 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50682 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 49049 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 45323 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
На кордоні Пакистану та Афганістану розпочався масований артилерійський обстріл на тлі загострення війни

Київ • УНН

 • 90 перегляди

28 лютого ввечері збройний конфлікт між Пакистаном та Афганістаном перейшов у стадію активних бойових дій з використанням важкої артилерії вздовж лінії кордону. Місцеві мешканці повідомляють про безперервні вибухи та залпи вогню, що посилилися з настанням темряви.

На кордоні Пакистану та Афганістану розпочався масований артилерійський обстріл на тлі загострення війни

Сьогодні ввечері, 28 лютого, збройний конфлікт між Пакистаном та Афганістаном перейшов у стадію активних бойових дій із застосуванням важкої артилерії вздовж лінії кордону. Місцеві мешканці прикордонних районів повідомляють про безперервні вибухи та залпи вогню, які посилилися з настанням темряви. Про це пише УНН.

Деталі

Артилерійські дуелі охопили значну частину прикордонної смуги, де підрозділи регулярних армій намагаються придушити вогневі точки противника.

Канонада не вщухає протягом останніх годин, а засоби масової інформації обох країн підтверджують ведення інтенсивного вогню по стратегічних об’єктах та укріпленнях.

Продовження бойових дій у нічний час та плани сторін

Незважаючи на зусилля міжнародних спостерігачів, інтенсивність артилерійського вогню лише зростає, що вказує на намір сторін продовжувати наступ протягом ночі.

Військові джерела повідомляють, що артобстріл є підготовкою до можливих наземних операцій на окремих ділянках кордону, де наразі фіксується найбільше скупчення техніки.

Пакистан та Афганістан різко загострили конфлікт - що відбувається між двома країнами зараз27.02.26, 18:10 • 4490 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Сутички
Афганістан
Пакистан