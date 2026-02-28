На границе Пакистана и Афганистана начался массированный артиллерийский обстрел на фоне обострения войны
Киев • УНН
Сегодня вечером, 28 февраля, вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном перешел в стадию активных боевых действий с применением тяжелой артиллерии вдоль линии границы. Местные жители приграничных районов сообщают о непрерывных взрывах и залпах огня, которые усилились с наступлением темноты. Об этом пишет УНН.
Детали
Артиллерийские дуэли охватили значительную часть приграничной полосы, где подразделения регулярных армий пытаются подавить огневые точки противника.
Канонада не утихает в течение последних часов, а средства массовой информации обеих стран подтверждают ведение интенсивного огня по стратегическим объектам и укреплениям.
Продолжение боевых действий в ночное время и планы сторон
Несмотря на усилия международных наблюдателей, интенсивность артиллерийского огня только растет, что указывает на намерение сторон продолжать наступление в течение ночи.
Военные источники сообщают, что артобстрел является подготовкой к возможным наземным операциям на отдельных участках границы, где сейчас фиксируется наибольшее скопление техники.
