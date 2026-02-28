$43.210.00
28 февраля, 12:56 • 22337 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 36362 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 33940 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 40784 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 44985 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 52354 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47382 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50673 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49040 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 45318 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Эксклюзивы
На границе Пакистана и Афганистана начался массированный артиллерийский обстрел на фоне обострения войны

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Вечером 28 февраля вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном перешел в стадию активных боевых действий с использованием тяжелой артиллерии вдоль линии границы. Местные жители сообщают о непрерывных взрывах и залпах огня, которые усилились с наступлением темноты.

На границе Пакистана и Афганистана начался массированный артиллерийский обстрел на фоне обострения войны

Сегодня вечером, 28 февраля, вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном перешел в стадию активных боевых действий с применением тяжелой артиллерии вдоль линии границы. Местные жители приграничных районов сообщают о непрерывных взрывах и залпах огня, которые усилились с наступлением темноты. Об этом пишет УНН.

Детали

Артиллерийские дуэли охватили значительную часть приграничной полосы, где подразделения регулярных армий пытаются подавить огневые точки противника.

Канонада не утихает в течение последних часов, а средства массовой информации обеих стран подтверждают ведение интенсивного огня по стратегическим объектам и укреплениям.

Продолжение боевых действий в ночное время и планы сторон

Несмотря на усилия международных наблюдателей, интенсивность артиллерийского огня только растет, что указывает на намерение сторон продолжать наступление в течение ночи.

Военные источники сообщают, что артобстрел является подготовкой к возможным наземным операциям на отдельных участках границы, где сейчас фиксируется наибольшее скопление техники.

Пакистан и Афганистан резко обострили конфликт – что происходит между двумя странами сейчас27.02.26, 18:10 • 4488 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Афганистан
Пакистан