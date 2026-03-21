"Сворачивание огромных военных усилий": Трамп объявил о вероятном выводе войск из Ирана

Соединенные Штаты Америки "очень близки" к достижению целей в Иране и рассматривают возможность сворачивания усилий. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

По его словам, Вашингтон рассматривает "возможность сворачивания наших огромных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана".

Также, по его словам, Ормузский пролив должны контролировать и охранять по мере возможностей страны, которые его используют, ведь "США этого не будут делать".

Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормузском проливе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена