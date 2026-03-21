"Сворачивание огромных военных усилий": Трамп объявил о вероятном выводе войск из Ирана
США планируют свернуть военные усилия на Ближнем Востоке после устранения иранской угрозы. Охрану Ормузского пролива должны взять на себя страны региона.
Соединенные Штаты Америки "очень близки" к достижению целей в Иране и рассматривают возможность сворачивания усилий. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
По его словам, Вашингтон рассматривает "возможность сворачивания наших огромных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана".
Также, по его словам, Ормузский пролив должны контролировать и охранять по мере возможностей страны, которые его используют, ведь "США этого не будут делать".
Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормузском проливе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена
Он добавил, что США стремятся, чтобы Иран не имел возможности "даже приближаться к ядерным возможностям".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные "свободно перемещаются" по территории Ирана, а Ормузский пролив "откроется сам собой".
