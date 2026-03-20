Військові США вільно пересуваються по території Ірану, а Ормузька протока відкриється сама собою - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "вільно переміщуються" територією Ірану, а Ормузька протока "відкриється сама собою", передає УНН із посиланням на Sky News.

Трамп поговорив із журналістами біля Білого дому.

На запитання щодо наявності плану щодо острова Харг він відповів: "Можливо, я маю план, можливо, ні, але як я можу сказати це журналісту?".

Він додав: "Це, безумовно, місце, про яке всі говорять".

На питання про те, що він мав на увазі, коли говорив, що війну в Ірані виграно у військовому відношенні, він відповідає, що США "вільно переміщуються" Іраном, і "їм кінець" у військовому відношенні.

Трамп планує захоплення острова Харг для розблокування Ормузької протоки - ЗМІ

На питання про відновлення роботи Ормузької протоки для забезпечення життєво важливих поставок нафти та газу він відповідає: "Ми її не використовуємо. Якоїсь миті він відкриється сам собою".

Він каже, що "було б непогано", якби країни, які використовують протоку, такі як Китай, "брали участь".

На питання закінчення війни він відповів: "Я не хочу припинення вогню. Припинення вогню не відбувається, коли буквально знищуєш противника".

Трамп назвав НАТО "боягузами" та заявив про "військову перемогу" над Іраном