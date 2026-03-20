Військові США вільно пересуваються по території Ірану, а Ормузька протока відкриється сама собою - Трамп

$43.960.0750.500.02
ukenru
00:55 • 1990 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 13503 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 36699 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 24399 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 25994 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 26173 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 33467 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 19354 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
Ексклюзив
20 березня, 11:43 • 16454 перегляди
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
20 березня, 10:47 • 19107 перегляди
На 98-му році помер патріарх Філарет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1.4м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні у Михайлівському соборі розпочнеться прощання з патріархом Філаретом, поховання відбудеться 22 березня20 березня, 16:10 • 6060 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 10458 перегляди
Трамп заявив, що Україна не надає жодної допомоги у ситуації з Іраном20 березня, 18:23 • 6792 перегляди
Замість служби знімалася в шоу “МастерШеф” - 15 бригада транспортної авіації ініціювала розслідування щодо офіцерки20 березня, 19:29 • 10568 перегляди
Військові США вільно пересуваються по території Ірану, а Ормузька протока відкриється сама собою - Трамп20 березня, 20:00 • 5944 перегляди
Публікації
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 36699 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 33468 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 35151 перегляди
Клініка Odrex атакує свободу слова і намагається через суд "закрити рота" журналістам20 березня, 09:24 • 44319 перегляди
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 56510 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Кір Стармер
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 10468 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 15793 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 14428 перегляди
Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерівVideo20 березня, 13:32 • 17550 перегляди
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo20 березня, 09:59 • 31308 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Ка-50
Дипломатка

Військові США вільно пересуваються по території Ірану, а Ормузька протока відкриється сама собою - Трамп

Київ • УНН

 • 5972 перегляди

Дональд Трамп повідомив про військове домінування США в Ірані та відмовився від припинення вогню. Він очікує самостійного відкриття Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "вільно переміщуються" територією Ірану, а Ормузька протока "відкриється сама собою", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Трамп поговорив із журналістами біля Білого дому.

На запитання щодо наявності плану щодо острова Харг він відповів: "Можливо, я маю план, можливо, ні, але як я можу сказати це журналісту?".

Він додав: "Це, безумовно, місце, про яке всі говорять".

На питання про те, що він мав на увазі, коли говорив, що війну в Ірані виграно у військовому відношенні, він відповідає, що США "вільно переміщуються" Іраном, і "їм кінець" у військовому відношенні.

Трамп планує захоплення острова Харг для розблокування Ормузької протоки - ЗМІ20.03.26, 17:05 • 3666 переглядiв

На питання про відновлення роботи Ормузької протоки для забезпечення життєво важливих поставок нафти та газу він відповідає: "Ми її не використовуємо. Якоїсь миті він відкриється сам собою".

Він каже, що "було б непогано", якби країни, які використовують протоку, такі як Китай, "брали участь".

На питання закінчення війни він відповів: "Я не хочу припинення вогню. Припинення вогню не відбувається, коли буквально знищуєш противника".

Трамп назвав НАТО "боягузами" та заявив про "військову перемогу" над Іраном20.03.26, 17:56 • 4634 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Енергетика
Воєнний стан
Білий дім
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран