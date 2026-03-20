Трамп назвав НАТО "боягузами" та заявив про "військову перемогу" над Іраном
Київ • УНН
Президент США розкритикував союзників за відмову розблокувати Ормузьку протоку. Трамп оголосив про перемогу над Іраном та згадав про пасивність НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "військова перемога над Іраном здобута", і називає союзників по НАТО "боягузами" за те, що вони не допомагають у питанні Ормузької протоки. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає УНН.
Деталі
Без США НАТО - це боягузи, паперовий тигр. Вони не захотіли брати участь у боротьбі з Іраном, тепер скаржаться на високі ціни на нафту, але не допомагають відкрити Ормузьку протоку - це ж простий військовий маневр. Ми це запам'ятаємо
Нагадаємо
Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади рішуче засудили нещодавні напади Ірану на неозброєні торговельні судна в Перській затоці, атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на нафтогазові об’єкти, а також фактичне закриття Ормузької протоки іранськими силами.
Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харг, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.