Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Сім країн засудили Іран за блокування Ормузької протоки - текст заяви

Київ • УНН

 • 4982 перегляди

Сім країн вимагають припинити атаки на судна та нафтову інфраструктуру. США готують розгортання військ і запит на 200 мільярдів доларів для війни.

Сім країн засудили Іран за блокування Ормузької протоки - текст заяви

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади рішуче засудили нещодавні напади Ірану на неозброєні торговельні судна в Перській затоці, атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на нафтогазові об’єкти, а також фактичне закриття Ормузької протоки іранськими силами. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд Великої Британії.

Деталі

Вищезазначені країни також висловили глибоку стурбованість ескалацією конфлікту і закликали Іран негайно припинити свої погрози, встановлення мін, атаки дронів та ракет, а також інші спроби перекрити протоку для торгового судноплавства.

Свобода судноплавства є фундаментальним принципом міжнародного права, зокрема відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права. Наслідки дій Ірану відчують люди у всіх частинах світу, особливо найуразливіші верстви населення. Безпека на морі та свобода судноплавства приносять користь усім країнам. Ми закликаємо всі держави дотримуватися норм міжнародного права та відстоювати основоположні принципи міжнародного процвітання та безпеки

- йдеться в тексті спільної заяви.

Також вищезазначені країни висловили свою готовність долучитися до відповідних зусиль із забезпечення безпечного проходження через протоку і привітали зобов’язання країн, які беруть участь у відповідних підготовчих заходах.

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість розгортання тисяч американських військових на Близькому Сході. Це може стати частиною нової фази війни проти Ірану.

Пентагон звернувся до Білого дому із запитом на понад 200 мільярдів доларів для фінансування війни з Іраном. Йдеться про один із найбільших можливих бюджетних пакетів, який може викликати серйозний опір у Конгресі.

Євген Устименко

